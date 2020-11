Il team di Redazione risponde ai Lettori che chiedono a cosa serve lo SPID INPS o Agenzia delle Entrate e con quali documenti si ottiene. Da più parti si discute della necessità di munirsi dello SPID ma non sempre risulta chiaro perché cosa sia. Persino l’Istituto di previdenza sociale chiede ai contribuenti di accantonare e sostituire le credenziali di accesso ai diversi servizi online. Del resto per richiedere moduli, sussidi, bonus, agevolazioni fiscali e benefici di varia natura bisogna necessariamente possedere un codice di ingresso al portale ufficiale.

Nell’articolo “Come richiedere e recuperare le credenziali SPID in caso di smarrimento” troverete indicazioni per tornare in possesso delle credenziali. Non si può prescindere dallo SPID nella misura in cui si desideri richiedere prestazioni economiche, sociali, assistenziali e servizi di vario tipo. Lo SPID fornisce ad ogni contribuente un’identità digitale che risulta necessaria per accedere ai servizi della Pubblica amministrazione. Diventa dunque fondamentale sapere a cosa serve lo SPID INPS o Agenzia delle Entrate e con quali documenti si ottiene.

A cosa serve lo SPID INPS o Agenzia delle Entrate e con quali documenti si ottiene

Lo SPID è un sistema pubblico di identità digitale, pertanto serve anzitutto a comunicare con la pubblica amministrazioni tramite l’accesso agli specifici portali ufficiali. Tramite SPID avviene il riconoscimento dell’utente che riceve una sorta di autenticazione utile all’accesso a siti della Pubblica Amministrazione. Il contribuente che si munisce di SPID entra infatti in siti come INPS, Poste, Agenzia delle Entrate e altri portali a disposizione dei cittadini italiani. Pertanto serve a chi deve versare contributi, controllare il cassetto fiscale, richiedere certificati o rimborsi, inoltrare domanda di pensionamento, consultare il conto alle Poste ecc.

I documenti necessari per ottenere lo SPID sono a carta di identità, l’indirizzo di posta elettronica, la tessera sanitaria, il recapito telefonico. Occorre inoltre rivolgersi ad uno dei gestori di Identity Provider che rilasciano lo SPID e sguire la procedura specifica che ciascuno di essi indica.