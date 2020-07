A cosa ha diritto chi soffre di Psoriasi. Le malattie della pelle si sottovalutano spesso. Al pari di altre patologie, anche le malattie del derma incidono sulla salute e sulla qualità di vita delle persone che ne soffrono. E non solo! Incidono anche sul bilancio economico. In questo articolo, vediamo cos’è la Psoriasi e a cosa ha diritto chi ne soffre.

La Psoriasi è una malattia infiammatoria autoimmune, cronica e recidivante. Forse, il risultato di una combinazione di fattori. Le cause di questa patologia possono essere tanto genetiche quanto ambientali. La Psoriasi è, dunque, una dermatite cronica che si manifesta con eritemi, desquamazioni e ispessimenti della pelle. Spesso si associa anche ad alterazioni del metabolismo aumentando il rischio di disturbi cardiovascolari. Nelle forme più aggressive, la Psoriasi coinvolge anche le articolazioni ed è definita artropatica perché associata all’artrite. Insomma, non una semplice dermatite ma una vera e propria patologia che può diventare anche invalidante e comportare l’incapacità di lavorare. Cerchiamo, allora, di capire a cosa ha diritto chi soffre di Psoriasi.

Invalidità e Psoriasi

Innanzitutto, va detto che la Psoriasi non rientra nella tabella ministeriale delle patologie che danno diritto automaticamente all’invalidità civile. Qui abbiamo elencato le malattie che danno diritto alla pensione d’invalidità e ricomprese nelle tabelle. Tuttavia, chi soffre di Psoriasi nelle sue forme più gravi può chiedere l’invalidità civile per malattia cronica.Ad esempio, la Psoriasi eritrodermica e pustolosa può essere valutata dal medico dell’Asl nella sua gravità e paragonata ad altre malattie invalidanti. Come avviene per la polimiosite o dermatomiosite, malattie per le quali è riconosciuta un’invalidità pari al 35%.

Quali sono le agevolazioni riconosciute

Quando la commissioni dell’Asl esprime parere favorevole sulla domanda d’invalidità ed accerta come nei casi di sopra una percentuale d’invalidità del 35% chi soffre di Psoriasi ha diritto a:

-Iva agevolata e alla detrazione fiscale del 19% sull’acquisto dell’auto

-esenzione dal bollo auto e delle tasse di trascrizione

-agevolazioni fiscali per le spese sostenute per badanti e colf

-detrazioni per i familiari a carico

-supporti sanitari a carico dello Stato previa prescrizione medica specifica

-esenzione del ticket sanitario per la patologia se previsto dalla Regione di appartenenza

-contributo del 20% per l’installazione dei dispositivi di guida per i pazienti con patente speciale

-contrassegno per gli invalidi per la circolazione, la sosta e parcheggio

-prolungamento dell’stensione facoltativa per maternità fino ai 3 anni di vita del bambino oppure a due ore di permesso giornaliero previo certificato di handicap grave.

Chi soffre di Psoriasi può, comunque, essere dichiarato invalido con una percentuale anche in misura superiore associata ad altre patologie ed avere diritto alle altre agevolazioni previste dalla legge.