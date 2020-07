La BCE non aiuta e continua la fase interrogativa dei mercati. I vaccini che arriveranno presto hanno spinto verso l’ottimismo. Le vendite al dettaglio cinesi, unite ad altri dati macro precedenti, fanno pensare, invece, che anche con la scomparsa del virus, la ripresa rischia di essere lenta. Più lenta del previsto. Intanto la BCE, come previsto, non ha dato nessuna grande notizia sul fronte delle politiche monetarie lasciando i tassi allo stato attuale ovvero allo 0%.

Le azioni da comprare a Piazza Affari

Come detto, la BCE non aiuta e continua la fase interrogativa dei mercati . Alle 14 a Piazza Affari si registrava un vantaggio sul Ftse Mib che non andava oltre lo 0,03%. A poco servono i numeri incoraggianti di un export e di un import entrambi in ripresa. Per gli acquisti a Piazza Affari Banca Akros vota buy su Leonardo (8,50 euro) e Telecom Italia (0,60 euro). Ancora positivo il giudizio su Atlantia (17 euro), Fca (10 euro), Piaggio (2,50 euro) e Terna (6,70 euro), tutti con giudizio accumulate. Unico giudizio buy di Equita su Terna con target a 6,50 euro

Cosa comprare a Wall Street

Debole anche Wall Street che deve fare i conti, alle 14 (ora italiana) con un S&P 500 e un Dow entrambi orbitanti in area -0,6%. Mentre sul Nasdaq si vede una pesantezza maggiore, -1,2%. Per quanto riguarda le azioni da comprare a Wall Street, c’è da evidenziare il downgrade di Cisco Systems Inc. (NASDAQ: CSCO) declassato da JPMorgan a neutral dal precedente overweight. Target price $ 50. Chi invece viene promosso, questa volta da Deutsche Bank, è Kraft Heinz Co. che da Hold passa a Buy con un obiettivo di prezzo di $ 38.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i numeri importanti da citare oggi non solo il già citato risultato italiano della bilancia commerciale (che vede a maggio un attivo di 5,58 mld) ma anche le vendite al dettaglio Usa. In questo caso, però, il risultato non va oltre un + 7% contro il 18,2% della precedente rilevazione.