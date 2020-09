Con la consulenza degli Esperti di Proiezionidiborsa capiremo a chi spettano le cure dentistiche gratuite e mutuabili. Analizzeremo quali sono i requisiti che occorre possedere per poter beneficiare di alcuni interventi odontoiatrici senza sborsare denaro. Ormai è ampiamente diffusa l’idea che per ricevere specifiche prestazioni sanitarie non si possa prescindere dalla costosa consulenza di personale sanitario in studi privati. In realtà, il Servizio Sanitario Nazionale copre alcune spese odontoiatriche e assicura interventi ad alcune categorie di contribuenti.

Quel che più spaventa i pazienti ovviamente è il costo di alcune specifiche prestazioni sanitarie che impongono spese talvolta insostenibili. Ciò induce moltissimi contribuenti a rimandare le cure o a rivolgersi altrove, persino all’estero. Si assiste ad una sempre maggiore diffusione del cosiddetto turismo sanitario per cui moltissimi pazienti trovano conveniente recarsi in qualche Paese estero. Si rimanda, a tal proposito, alla lettura dell’articolo “Turismo sanitario: come risparmiare su cure e trattamenti”. La diffusione di questo fenomeno rivela il costo elevato delle prestazioni e delle cure mediche specialistiche. Esistono tuttavia alcune agevolazioni per i contribuenti economicamente più deboli per cui vediamo a chi spettano le cure dentistiche gratuite e mutuabili.

A chi spettano le cure dentistiche gratuite e mutuabili?

Il Servizio Sanitario Nazionale eroga gratis cure dentistiche a 3 specifiche categorie di contribuenti. Nella prima rientrano i pazienti di età compresa fra 0 e 14 anni cui spettano estrazioni, pulizia dentale, chirurgia paradontale e visite. La seconda categoria di pazienti che hanno diritto a prestazioni gratuite sono quelli che presentano condizioni di salute assai precarie. Ci si riferisce nello specifico a soggetti con grave immunodeficienza, in attesa di trapianto o che affrontano il post trapianto o le radioterapie. A questi si aggiungono tutti i contribuenti che appartengono ad una fascia reddituale bassa o che vivono in condizioni di marginalità socioeconomica.

Sarà cura delle Regioni e delle Province autonome individuare quali contribuenti versano in simili situazioni in modo da destinare loro prestazioni gratuite. Per ottenere il riconoscimento di cure dentistiche a costo zero il contribuente deve inviare uno specifico modulo all’Asl di competenza. In tal modo potrà sapere se rientra nel novero dei soggetti cui il SSN garantisce l’esenzione dal pagamento di alcune cure dentali.