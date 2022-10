A chi spettano i nuovi Bonus e come fare domanda

Dopo il Bonus 200 euro concesso ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, finalmente dopo l’estate è arrivato anche quello per lavoratori autonomi. Non solo, visto che il Bonus quasi raddoppia a novembre con altri 150 euro riconosciuti a dipendenti, autonomi e pensionati a determinate condizioni. Ma ci sono altri sussidi che riguardano i trasporti e la salute mentale dei cittadini. Per non parlare del Bonus occhiali da vista, attivo ormai da qualche anno. A chi spettano i nuovi Bonus e come farne richiesta?

Bonus dipendenti e autonomi

Dopo i primi 200 euro erogati in automatico a pensionati e dipendenti, ed ancora non pagati agli autonomi, arriva un secondo Bonus di 150 euro. In questo caso si abbassa il limite di reddito da 35.000 a 20.000 euro. Spetta, quindi, solo a chi guadagna fino a 1.538 euro (lordi) al mese. Per i dipendenti ed i pensionati sarà erogato in automatico sul cedolino di stipendio o pensione di novembre.

Per gli autonomi serve domanda apposita. E poteva essere richiesto contestualmente a quello di 200 euro. Ovviamente dichiarando di non aver guadagnato, nel 2021, più di 20.000 euro.

A chi spettano i nuovi Bonus e chi deve presentare domanda

Il Bonus 150 euro è esteso anche agli stagionali e ai lavoratori domestici. Questi ultimi, però, possono farne richiesta solo se sono già stati beneficiari del Bonus da 200 euro. Per gli stagionali, invece, si ripete quanto avvenuto per l’erogazione dei 200 euro e li riceveranno in automatico in busta paga.

Dovranno, invece, presentare domanda dottarandi, assegnisti, intermittenti, lavoratori dello spettacolo e collaboratori sportivi che non hanno beneficiato delle indennità Covid.

Bonus trasporti da 60 euro

Da utilizzare entro dicembre 2022, il Bonus trasporti da 60 euro è stato rifinanziato. Potranno richiederlo tutti coloro che hanno un reddito personale fino a 35mila euro, anche senza ISEE. Il Bonus è richiedibile anche in più mesi, ma ogni singolo voucher ha un valore di massimo 60 euro. Questo significa che è possibile richiedere un Bonus trasporti al mese fino al 31 dicembre 2022 e spendere, di fatto, fino a 60 euro al mese per:

abbonamenti trasporti mensili;

abbonamenti annuali,

regionali;

interregionali.

Le domande devono essere inviate mensilmente e fino al 31 dicembre 2022 online con SPID o CIE alla pagina web dedicata al Bonus Trasporti dal Governo.

Sussidio psicologo

In questo caso si tratta di un Bonus appena scaduto, almeno nella richiesta, visto che la domanda poteva essere presentata entro il 24 ottobre 2022. Per chi l’avesse presentata in tempi utili, però, l’utilizzo potrà avvenire solo dopo che saranno stilate le graduatorie che tengono conto dell’ISEE.

In caso sia accolta la domanda e si rientri nelle graduatorie, si otterrà un importo spendibile presso un professionista che ha aderito all’iniziativa. Il codice univoco ottenuto andrà consegnato al professionista presso cui si effettua la sessione di terapia e l’importo dovuto sarà sottratto dal Bonus totale spettante.