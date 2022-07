Agosto è il mese ideale per rilassarsi e ricaricare le batterie, prima di cominciare a settembre un nuovo anno impegnativo. C’è chi ne approfitta per pensare ai nuovi progetti autunnali, per cominciare nuove attività e programmare la ripartenza. Ma ci sono anche coloro che preferiscono godersi le vacanze senza pensare troppo a settembre, vivendo l’estate fino all’ultimo giorno.

Anche secondo l’oroscopo, molti segni zodiacali potranno mettere in atto i propri desideri e, grazie all’influsso di alcuni pianeti, ricevere sorprese ricche di emozioni. Ma il cielo, purtroppo, non splende per tutti e alcuni dovranno risolvere non pochi conflitti. Ciò a causa anche di Marte, che dal 21 agosto passerà dal segno del Toro a quello dei Gemelli. Bisogna dire, però, che il suo influsso non è sempre negativo, anzi potrebbe rendere più sicuri di sé, facilitando il raggiungimento di un obiettivo.

A causa di Marte agosto favorisce il Toro, travolto dai soldi, ma non l’Ariete

Un mese speciale e prospero per il segno del Toro, che vedrà fiorire la propria attività o riceverà soddisfazioni in termini di denaro. Benessere e sicurezza economica saranno le parole d’ordine di questo florido periodo.

La stabilità non riguarderà solo la parte economica, perché anche a casa e in famiglia si respirerà un’aria d’armonia e di perfetto equilibrio. Alti e bassi in amore, ma nessun conflitto o discussione eccessiva, la vita di coppia sarà serena e vivace. Possibili incontri galanti per chi è alla ricerca della propria metà, grazie a uno spiccato fascino estivo, a cui nessuno potrebbe resistere.

Marte non semplifica la vita dell’Ariete, che avrà uno spirito particolarmente polemico, occhio quindi alle discussioni e ai litigi di qualsiasi natura. Chi ha una relazione stabile potrebbe affrontare questioni e momenti di crisi, che potrebbero addirittura portare a una rottura. Le stelle consiglierebbero di fare meno spese pazze e di razionalizzare meglio i soldi e gli acquisti compulsivi. L’aria non è proprio favorevole, ma non durerà per tutto il mese, le cose potrebbero cambiare in poche settimane.

I più fortunati

Agosto favorisce il Toro, travolto dai soldi, e anche i Gemelli possono vivere un mese fortunatissimo, di assoluta tranquillità. Vita sociale e di coppia saranno al top, cresce la voglia di organizzare un viaggio o qualcosa di divertente per l’estate. A lavoro nessun dubbio, tutto procede bene e senza intoppi, anzi, potrebbero arrivare nuove opportunità e proposte, da non lasciarsi scappare.

Continua, poi, il successo professionale del Cancro, che vedrà piovere una cascata di soldi se saprà giocare bene le proprie carte. Ottimo mese anche per il segno della Bilancia, circondato da buoni amici e nuove conoscenze, vivrà un’estate molto divertente. Anche il lavoro comincia portare i suoi frutti, grazie alle idee intraprendenti del Cancro non dovrà preoccuparsi del lato finanziario, tutto sembrerebbe andare al meglio.

