Quando abbiamo ospiti a pranzo o a cena, molto spesso ci chiediamo cosa possiamo servire loro. Soprattutto come antipasto, e cioè nell’attesa di servire la prima portata a tavola. Ma non serve pensare e ripensare o cercare chissà quale ricetta articolata in rete. Perché la soluzione può essere davvero molto facile.

Potrebbe infatti bastare una semplice quanto gustosa mozzarella, per fornire la base ideale alla realizzazione del nostro antipasto. Questo sarà quanto meno originale e molto apprezzato da chi è a tavola. Non solo per il gusto ma per la semplicità unita alla creatività in cucina. In proposito, suggeriamo tre modi per abbinamenti e condimenti della mozzarella a tavola quando servita come antipasto freddo.

Varianti gustose

Possiamo portare in tavola la mozzarella come antipasto rendendola ripiena. Oppure utilizzandola per realizzare dei gustosi spiedini abbinati a pomodoro e insalata. O ancora possiamo cucinarla insieme a verdure versatili come le zucchine. Approfondiamo nei dettagli queste tre gustose idee che renderanno la tavola certamente diversa e originale. E la arricchiranno anche con un sapore differente dal consueto.

3 idee per condire e abbinare la mozzarella per un veloce antipasto freddo

Un antipasto freddo velocissimo da realizzare è sicuramente quello degli spiedini di mozzarella. Basta acquistare una vaschetta di mozzarelline rotonde e utilizzarle insieme a pomodori pachino e foglie di lattuga. Impilandole su lunghi bastoncini di legno per creare dei gustosi spiedini. Potremo lavare per bene e affettare in due parti i pomodori e impilarli, alternati, alle palline di mozzarella. Tra uno e l’altro infileremo anche una foglia di lattuga. Condiremo con olio extravergine di oliva e origano e serviremo come antipasto.

Un’altra idea è quella della mozzarella ripiena con tonno, cipolline sott’olio e pomodorini, da abbinare a fette di pane, anche integrale. Per realizzarla serviranno le classiche mozzarelle più grandi, la cui superficie dovremo scavare con il coltello. Ciò servirà ad accogliere il ripieno, consistente in un po’ di tonno sott’olio, preventivamente sgocciolato dall’olio in eccesso. E da qualche cipollina tagliata in due. E ancora da pezzetti di pomodori pachino prima ben lavati. Serviremo quindi con una goccia di olio extravergine di oliva e un pizzico di pepe nero, accanto a delle fette di pane.

La terza idea verte sulla realizzazione di un antipasto con zucchine. Si dovranno utilizzare 350 g di mozzarelle ciliegine e 3 zucchine. Si laveranno e taglieranno le estremità ai vegetali, oltre che affettarli sottilmente con un pelapatate. Adageremo le zucchine su un vassoio da portata condite con olio di oliva e succo di limone. Spolverizzeremo con dell’origano, quindi adageremo le mozzarelle. Ecco dunque 3 idee per condire e abbinare la mozzarella come antipasto freddo.

Lettura consigliata

