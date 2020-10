Quante volte ti è successo di entrare in un negozio e vedere un oggetto che ti piace davvero tanto, ma che è fuori dal tuo budget? In questo articolo imparerai 8 trucchi per ottenere grandi sconti quando fai shopping.

La maggior parte delle persone in queste situazioni volta le spalle senza nemmeno provare a fare una controproposta sul prezzo! Una piccola parte invece ha la “faccia tosta” e attraverso la capacità di negoziazione, riesce ad aggiudicarsi un prodotto con uno sconto consistente. Non è detto che bisogna nascere commerciante, ci sono tanti trucchetti da imparare!

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

8 trucchi per ottenere grandi sconti quando fai shopping

a) Prova ad usare il miele e non l’aceto quando vai in un negozio. Ovviamente, ci riferiamo al modo di fare. Un negoziante sarà molto più propenso a soddisfare la tua richiesta se ti rivolgi in maniera garbata e gentile, invece di assumere un atteggiamento di superiorità.

b) Un altro fattore da non sottovalutare è il coraggio di chiedere. Certamente, può capitare ottenere un rifiuto, ma se il venditore accettasse? Sapevi che in 89% delle volte quando si chiede uno sconto, lo si riesce ad ottenere?

c) Essere discreti. Se stai chiedendo uno sconto davanti agli altri acquirenti, il venditore sarà meno propenso a concedertelo. Questo è comprensibile, in quanto anche gli altri si sentirebbero in diritto ad averlo.

d) Informati sul prezzo di mercato dell’oggetto che vai ad acquistare. Conoscerlo ti farà capire quanto margine di negoziazione hai. Ti sentirai più sicuro a trattare, nel caso in cui il prezzo di mercato sarà più basso.

e) Se compri un capo a fine stagione, è molto più facile ottenere una riduzione sul prezzo. Il motivo è che anche nell’interesse del venditore smaltire la merce, in vista della nuova collezione.

Sta tutto nell’atteggiamento

f) Non mostrare mai eccessivo interesse e gioca con i silenzi. Se nei tuoi occhi si legge che ti sei innamorato di quella casa e la vuoi a tutti i costi, un bravo venditore non farà nemmeno un passo indietro. Devi trasferirgli il messaggio che ti può interessare, ma solo a certe condizioni economiche. Dall’altro lato, non mostrare mai il disprezzo verso l’oggetto di trattativa.

g) I silenzi sono fondamentali. Quando chiedi uno sconto e si crea un silenzio imbarazzante, non provare a riempirlo con le parole. Lascia che il venditore elabori le informazioni e cerchi a convincerti.

h) L’ultimo consiglio. Per accrescere la probabilità di successo nella trattativa, chiedete uno sconto giusto. È poco probabile che un venditore vi possa concedere uno scontro eccessivo, per cui, tenete in mente dai 15 a 25%.

Buona trattativa a tutti!

Approfondimento

Lo sapevi che in Marrocco trattare è un must? Per conoscere di più, ti consigliamo di leggere questo articolo.