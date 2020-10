La raccolta differenziata è una pratica civile e utile, finalizzata allo smaltimento dei rifiuti in maniera sostenibile. Spesso e volentieri, tuttavia, non pochi cittadini si confondono e rischiano, loro malgrado, di incorrere in pesanti sanzioni. Fai parte anche tu di questa categoria? Allora non fare questi errori nel buttare la spazzatura se non vuoi rischiare di prendere multe salatissime.

Attenzione ai particolari

Spesso, per disattenzione, si fa confusione fra i cestini dedicati alle diverse categorie: umido, plastica, indifferenziata, vetro e alluminio.

E altre volte ancora si hanno dei dubbi atavici. “Dove si devono buttare gli scontrini?” oppure “i fazzoletti sporchi vanno nell’umido o nell’indifferenziata?”.

Purtroppo ogni caso ha una regola abbastanza specifica ed è difficile ricordare tutto. L’ideale è appendere in cucina un post-it che vi ricordi in quale cestino buttare i vostri scarti.

Un piccolo vademecum

Per comodità ecco a voi un piccolo vademecum:

a) Gli scontrini fiscali sono fatti di una carta particolare e per questo motivo vanno buttati nell’indifferenziata;

b) i fazzoletti se sono sporchi di cibo o di muco, vanno buttati all’interno dell’umido. Se, invece, sono impregnati di detersivi, acetone o trucco vanno nell’indifferenziata. Anche i tovaglioli colorati devono fare la stessa fine perché contengono dei pigmenti industriali;

c) gli scarti provenienti da operazioni di giardinaggio vanno nell’umido;

d) il cartone della pizza deve essere diviso in due parti: quelle pulite nella carta, quelle sporche nell’umido. I packaging di carta plastificati vanno, invece, nell’indifferenziata;

e) le salviette struccanti, e quelle per l’igiene intima, vanno buttate nell’indifferenziata;

f) i gusci delle cozze e delle vongole non sono biodegradabili e vanno nell’indifferenziata;

g) La sabbia della lettiera va gettata nell’umido;

h) il tetrapak va nella carta. I bicchieri e i piatti in carta nell’indifferenziata.

Ora che sai come non fare questi errori nel buttare la spazzatura se non vuoi rischiare di prendere multe salatissime, non perderti altre informazioni riguardo alla raccolta differenziata.