Sei stufo di avere sempre pochi soldi in tasca? Di non riuscire a mettere mai un po’ di risparmio da parte? Allora questo articolo è per te. Nelle prossime righe scoprirai 7 trucchi per avere sul conto corrente 10mila euro in 52 settimane.

7 trucchi per avere sul conto corrente 10mila euro in 52 settimane

Non è mai troppo tardi per iniziare a mettere via dei soldi e crearsi una base finanziaria. L’importate è volerlo fare. Avere la volontà di volere risparmiare. E poi occorre un obiettivo chiaro. Quanto vuoi risparmiare in un anno? Mille euro? Diecimila euro? Poniti un obiettivo specifico e pianifica una strategia. Che può partire da questi 7 semplici trucchi.

Trucco n. 1. Taglia le spese inutili. Prendi un foglio di carta ed elenca le spese ricorrenti che hai. Per esempio, la quota della palestra, l’abbonamento ad una rivista, varie bollette. Taglia tutte quelle spese che non ti servono. Non vai in palestra? Elimina l’abbonamento. Quella rivista a cui sei abbonato non la leggi? Disdici l’abbonamento.

Puoi risparmiare molto con una accorta spesa alimentare

Trucco n. 2. Smetti di andare a mangiare fuori. Fai colazione a casa e non al bar. A pranzo portati una insalata da casa. Risparmi ed è più salutare. Riduci le cene fuori casa. E quando esci con gli amici cerca di fare meno consumazioni. Magari puoi anche ridurre le uscite.

Trucco n.3. La spesa alimentare è uno dei costi che più incide. Scegli il discount che ha i prezzi più bassi e non andare al negozio sotto cosa tua solamente perché è comodo. Fai la spesa una volta la settimana e prima di andare, fai l’elenco di ciò che veramente ti serve. E non comprare altro.

Creare un budget di spesa ti aiuterà a controllare i costi

Trucco n.4. Non comprare di impulso. Spesso si entra nei centri commerciali, si vede un vestito, un paio di scarpe che ci piacciono e le compriamo. In realtà non ci servono. Lo stesso vale per lo shopping online. Ci arriva una offerta vantaggiosa e ci lasciamo convincere. Non lo fare.

Trucco n. 5. Creati un budget settimanale per tutte le tue spese. Per la spesa alimentare, per il tuo divertimento, ecc. Non usare la carta di credito, lasciala a casa. Ogni settimana, alla domenica, preleva in contanti il tuo budget settimanale e cerca di stare dentro quella cifra per tutta la settimana.

Trucco n.6. Sii creativo per risparmiare. Per esempio, andare coi mezzi pubblici ti permette di risparmiare sulla benzina, sul parcheggio e sul pedaggio autostradale? Allora lascia l’auto a casa durante la settimana.

Vai dal parrucchiere una volta al mese? Vacci una volta ogni due mesi. Tieni il riscaldamento al massimo in casa in inverno? Abbassalo di 2 gradi e metti un maglione (a questo proposito vai su questo link).

Un risparmio di 192 euro a settimana ti porta ad avere 10mila euro nel conto a fine anno

Trucco n.7. Inizia a mettere via una cifra fissa alla settimana. Non al mese, alla settimana. Sai quanto devi risparmiare alla settimana per mettere via 10mila euro in un anno? Devi risparmiare 192 euro, pari a 27 euro al giorno. Ora, se levi la colazione al bar e il pranzo, sei già a 15 euro al giorno. Solo con queste due cose. Puoi ridurre di una sera alla settimana le uscite e ridurre le consumazioni. Puoi spendere meglio quando vai a fare la spesa.

Facendo queste semplici cose, risparmiare 192 euro sarà alla tua portata. E’ tanto? Allora inizia a risparmiare 100 euro alla settimana. Arriverai a risparmiare oltre 5mila euro in un anno.

