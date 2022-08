Nell’ultimo anno i bandi di concorso per rinnovamento degli uffici amministrativi sono stati tanti. Ogni settimana vediamo sempre più profili ricercati, con o anche senza laurea. Per chi sta cercando lavoro a tempo indeterminato potrebbero essere un’occasione imperdibile. Per fortuna gli Enti che stanno cercando personale sono un po’ dappertutto in Italia. Troviamo concorsi nei Comuni, nelle Regioni o anche nelle Aziende Sanitarie. Un esempio è il concorso uscito poco tempo fa in Liguria, indetto dall’ALS3 nello specifico. Ben 43 posti con il diploma per cui la domanda di partecipazione scade il 25 agosto.

Oggi parleremo di un altro concorso molto interessante, questa volta in un Comune della Puglia. Si tratta di 7 posti, di cui 3 a tempo pieno e 4 a tempo parziale di 18 ore settimanali. Vediamo nello specifico quali sono le materie d’esame e i requisiti per partecipare.

7 posti come Istruttore Amministrativo e ufficiale di Anagrafe per diplomati

Il Comune è quello di Cerignola, nella provincia di Foggia. I requisiti generali per partecipare sono quelli previsti per tutti i concorsi pubblici. Quindi, età non inferiore a 18 anni e cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 2 del DPCM n. 174/94. Bisogna godere dei diritti civili e non aver riportato condanne penali, per citarne solo alcuni. È necessario conoscere l’inglese, le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse, come Excel, internet, ecc. Per quanto riguarda i requisiti specifici, è richiesto solo il diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado.

Materie d’esame e modalità di candidatura

È prevista la valutazione dei titoli, sia per titoli di studio che per titoli di servizio per un massimo di 20 punti. Se le domande dovessero eccedere le 300 unità, la Commissione si riserva la possibilità di effettuare una prova preselettiva. È prevista una prova scritta, valutata con massimo 30 punti, di 30 domande a risposta multipla. Alcuni degli argomenti d’esame sono conoscenza del quadro normativo nazionale nelle materie relative alla cittadinanza e all’Anagrafe. Conoscenza del quadro normativo in materia sociale, elementi di Diritto amministrativo e ordinamento degli Enti Locali, per citarne alcuni. La prova si intenderà superata con una valutazione di 21/30 e verrà formata una graduatoria.

La domanda di partecipazione andrà recapitata in busta chiusa tramite posta o PEC entro l’1 settembre 2022. Va effettuato un versamento di 10 euro per poter partecipare, i recapiti sono presenti sul bando.

Per ulteriori informazioni riguardo gli indirizzi e approfondimenti sulle materie si rimanda al bando. Sul sito ufficiale del Comune di Cerignola si potrà consultare il bando e tutti gli aggiornamenti riguardo le prove e i diari delle prove.

Quindi, ci sono ben 7 posti come Istruttore Amministrativo sia part time che full time messi al bando. Se vogliamo entrare nella Pubblica Amministrazione, sono vari i concorsi attualmente aperti. Controlliamo sempre le scadenze e i nuovi bandi pubblicati, potrebbe esserci quello più adatto a noi.

