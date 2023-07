Che errore buttare via i noccioli delle ciliegie, soprattutto se soffriamo di mal di schiena, ed ecco perché valgono oro e come usarli

Ormai, nei banchi ortofrutta, le ciliegie stanno avendo una parte importante. In estate, è normale fare il pieno di questo alimento che porta allegria, a partire dai bambini. Del resto, una tira l’altra e lo si vede dai noccioli rimasti. Attenzione, però, a non buttarli via, perché sono un vero tesoro e possono essere usati per fare queste cose

Le ciliegie non sono solo buone, tanto che si dice che una tira l’altra talmente sono gustose. Fanno anche bene alla nostra salute per tutta una serie di cose che ora andremo a vedere. E non solo, visto che anche i noccioli, che di solito vengono buttati via, rappresentano oro se sfruttati nel modo giusto.

Certo, sempre senza esagerare perché, se dovessimo chiederci quante ciliegie si possono mangiare in un giorno, la risposta sarebbe una ventina. Diverso è sapere i benefici che apportano le ciliegie rosse mangiate nella giusta dose. Come spiegano gli esperti dell’Humanitas, 100 grammi di ciliegie comportano 63 calorie.

Ecco tutte le proprietà che hanno, alleate in tanti campi della nostra salute

Sono fonti di minerali. Come sottolineano gli esperti, il potassio è fondamentale per tenere sotto controllo la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca. Sono anche degli antiossidanti e agiscono anche come antinfiammatori. Da ultimo, sono preziose anche se dovessimo soffrire di mal di testa e di insonnia.

Insomma, un vero tesoro, pur facendo attenzione alle allergie che potrebbero scatenarsi. E che errore buttare via i noccioli delle ciliegie, però, dovremmo aggiungere. Va bene mangiare il frutto, ma non dimentichiamoci dell’importanza dei noccioli. Che possono essere impiegati in vari modi, alcuni importanti per la nostra salute, come vedremo. Del resto, abbiamo imparato che anche i fondi del caffè usati, così come bucce di frutta e verdura possano essere utilizzati in vari modi.

Che errore buttare via i noccioli delle ciliegie, soprattutto se dovessimo soffrire di mal di schiena

Infatti, grazie ai noccioli, potremmo realizzare un cuscinetto perfetto per il mal di schiena. Come fare? Dopo aver lavato bene i noccioli e averli fatti asciugare, all’aperto, per cinque giorni, dobbiamo accendere il forno. Facendoli tostare, per quindici minuti circa, a 100 gradi.

A questo punto, li infiliamo in una fodera per cuscini, di lino o cotone e dopo averli stesi in maniera omogenea, li mettiamo sotto la parte dolorante. Hanno, infatti, la capacità di assorbire il calore, dandoci sollievo. E il nocciolo può anche essere piantato, in inverno, in un vasetto o, se avessimo del terreno, anche in un orto. Certo, ci vorrà costanza, perché non spuntano subito.