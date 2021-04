Tra telefonini e dispositivi elettronici, vengono immortalate e condivise in tempo reale tantissime foto. Ma quante di queste vedono la luce? Stampare le più significative ed esporle è un buon metodo di decorare la casa.

In questo modo gli ambienti pulluleranno di ricordi piacevoli e di immagini dei propri affetti. Tutto quello che occorre è creatività.

Ecco qui 7 idee per esporre le proprie foto in casa in modo originale.

Appoggiare le foto sulle mensole

Che siano foto di famiglia o ispirazioni estemporanee, incorniciarle ed esporle in prima piano su mensole dello stesso colore della parete fornirà un risultato suggestivo.

Meglio se si sceglie foto e cornici di misure diverse, per dare dinamicità.

Appenderle sulle pareti lungo le scale

Trasformare le pareti lungo le scale, in musei della memoria, è un’altra idea originale.

Abbellire spazi che probabilmente resterebbero vuoti, renderà la vostra casa più accogliente.

Affiggerle su una parete bianca

Se si possiede una nicchia o una parete di dimensioni ridotte, esporre lì le foto, riempirà lo spazio.

Per pareti piccole, strette e lunghe: le polaroid potrebbero essere la soluzione migliore.

Le foto dei viaggi

I viaggi sono esperienze che rendono magica la vita. Le molte foto, scattate durante quest’ultimi, ci ricordano momenti felici.

Attaccarle, con delle puntine colorate, su un mappamondo o su una cartina geografica, in prossimità dei posti visitati, può essere un’idea originale. Utile può essere anche metterle esposte come quadri in una galleria.

Assemblate in un collage, all’interno di grandi cornici, esposte una accanto all’altra conferiranno eleganza agli ambienti interni.

Trasformate in magneti da attaccare al frigorifero

Tramite diversi servizi a pagamento su internet è possibile trasporre le nostre foto su calamite. Una volta iniziato, non sarà facile smettere. Il frigorifero diventerà, in questo modo, una bacheca di ricordi.

Attaccate a fili di lucine

L’ultima delle 7 idee per esporre le proprie foto in casa in modo originale, è quella di appenderle a un filo di lucine. Con delle mollette colorate, sarà divertente appendere le foto come fossero magliette ad asciugare al sole.

Serve veramente poco, per esporre in modo creativo le foto, basta dare libero sfogo all’inventiva.