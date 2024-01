Con il 2023 ormai agli archivi, è il momento di tirare le somme. Quali sono i titoli americani che hanno guadagnato di più durante il rally di fine anno? Scopriamolo.

Come sottolinea la nota rivista Forbes, al termine dell’anno appena passato l’indice Dow Jones Industrial Average ha toccato il suo massimo storico.

Ciò nonostante le perdite causate dall’impennata dei tassi di interesse. Quindi, diversi titoli del mercato azionario hanno notevolmente guadagnato. Alcuni si sono distinti particolarmente rispetto agli altri. Scopriamo quali sono.

6 titoli americani che hanno guadagnato di più nel rally di fine 2023

I migliori tre titoli del Dow Jones secondo i dati riportati da FactSet sono stati Intel (che ha guadagnato il +42%), Boeing (+40%) e Salesforce (+31%).

Nell’S&P 500, invece, da sottolineare la performance di Carnival (+66%). Per i titoli con capitalizzazione superiore ai 200 miliardi, ci sono invece Advanced Micro Dispositivi e Broadcom.

Insomma, un fine anno particolarmente positivo per questi titoli azionari. Non resta che vedere quale sarà il loro percorso in quello nuovo.

E i ”magnifici 7”?

Sono questi i titoli del settore tech che hanno guidato il rally di inizio 2023 e cioè Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Tesla e Nvidia.

Hanno terminato però l’anno con dei guadagni piuttosto modesti e una crescita media del +17%, in linea con il guadagno del 17% registrato da Nasdaq.

I peggiori titoli americani dell’ultimo mese dell’anno

Abbiamo dunque visto i 6 titoli americani che hanno guadagnato di più nel rally di fine anno. Ma quali saranno stati i peggiori?

Le performance più negative, come riportato da Forbes, sarebbero state quelle di Chevron (-4%) e Walmart (-6%). Tra quelli con capitalizzazione superiore ai 200 miliardi, Pfizer ha toccato i minimi del decennio, ed Exxon Mobil.

Un dato interessante? La maggior parte dei titoli in difficoltà durante il rally di fine anno e facenti parte dell’S&P 500 sono del settore dell’energia.

Lettura consigliata

3 titoli che nel 2023 hanno raddoppiato i valori rispetto all’anno precedente