Oramai l’estate è giunta al termine e con essa le sue delizie. Parliamo di frutta e verdura tipica di questa stagione come le melanzane, i pomodori, le pesche e le albicocche. Oggi però vogliamo parlare di un altro ortaggio che rientra in questo gruppo: i fagiolini. Questi sono infatti perfetti da utilizzare come contorno proprio per la loro versatilità. Però sono molto tediosi da preparare se si comprano o si raccolgono freschi. C’è però un modo per rendere questa operazione meno noiosa. Infatti, quasi nessuno conosce questo trucco per pulire i fagiolini alla perfezione risparmiando tempo. Vediamo insieme quindi come evitare questo piccolo stress e come velocizzare il processo.

Quasi nessuno conosce questo trucco per pulire i fagiolini alla perfezione risparmiando tempo

Generalmente questi piccoli ortaggi vanno sciacquati con cura e poi spuntati. Vanno rimosse infatti le estremità che risultano molto dure e poco digeribili e anche il filamento rigido che corre lungo il baccello. La maggior parte di noi effettua questa operazione prendendone uno per uno e perdendo così parecchio tempo. C’è però un metodo che rende il tutto più veloce. Basta infatti mettere i singoli pezzi uno di fianco all’altro su un tagliere orientandoli nella stessa direzione. A questo punto sarà solo necessario poi tagliare la parte superiore e inferiore con un unico colpo di lama. In questo modo avremo istantaneamente dei fagiolini pareggiati. Tirare poi via i fili che rimangono attaccati. Con questo trucchetto riusciremo, magari con meno precisione ma con molta più velocità, a sbarazzarci di questo compito il più in fretta possibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Altri trucchi per ottenere dei fagiolini superbi

Per mantenerli verdi e croccanti bisogna conoscere un segreto che ai loro tempi mettevano in pratica le nostre nonne. Dopo averli bolliti e scolati bisogna riempire una bacinella con dell’acqua fredda e metterli a bagno. In questo modo manterremo loro caratteristico colore smeraldino. Consigliamo anche di aggiungere un cucchiaio di sale grosso e uno di farina. Se si vogliono conservare per l’inverno è necessario poi asciugarli bene con un canovaccio e lasciarli raffreddare. Una volta che saranno diventati temperatura ambiente tagliarli di una dimensione che si aggira attorno ai 4 centimetri. Se sono già piccoli di loro possiamo lasciarli così. A questo punto dividerli in eventuali porzioni e inserirli nei sacchetti frigo. Si possono mantenere in freezer fino a massimo un anno.

Approfondimento

In pochissimi conoscono l’incredibile metodo per condire la macedonia di fragole con gusto e raffinatezza senza usare la panna montata o il limone