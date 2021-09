Spesso a casa dopo i pasti principali ci viene una irrefrenabile voglia di dolce. Ecco qui allora un’idea molto semplice da realizzare che sicuramente darà molte soddisfazioni al nostro palato. Infatti questa delizia al cioccolato è un dessert facile e veloce che necessita di pochissimi ingredienti. Vediamo insieme quale procedimento è necessario seguire per ricreare questo piccolo e sfizioso peccato di gola.

Gli ingredienti necessari per portare in tavola questo magnifico dolce

500 millilitri di latte;

2 cucchiai di polvere di cioccolato;

140 grammi di cioccolato;

1 pizzico di sale;

2 cucchiai di acqua del rubinetto;

100 grammi di zucchero;

1 bustina di agar agar.

Prendere un pentolino e versare al suo interno 400 millilitri di latte, lasciando gli altri 100 da parte. Questo ingrediente può essere di qualsiasi varietà: sia di origine animale sia privo di lattosio o vegetale. Noi per questa ricetta abbiamo scelto quello di mucca parzialmente scremato. Al composto aggiungere 100 grammi del nostro zucchero preferito e completare il tutto con un pizzico di sale. Se si vogliono diminuire drasticamente le calorie della ricetta possiamo anche optare per un qualsiasi genere di dolcificante.

Mettiamo il tutto sul fuoco a fiamma media. Mentre aspettiamo che raggiunga il bollore prendiamo i 100 millilitri di liquido rimanente e al suo interno facciamo sciogliere 2 cucchiai di polvere di cioccolato. Quando i due ingredienti si saranno ben amalgamati aggiungerli al resto. Prendiamo un bicchiere e versiamoci due cucchiai di acqua. Facciamo sciogliere al suo interno il contenuto della bustina di agar agar. Questo servirà per addensare il dolce.

Alla fine, prendiamo la cioccolata che preferiamo e sminuzziamola grossolanamente con le mani. Per bilanciare il gusto già di per sé dolce consigliamo di usare quella fondente o al massimo quella al latte. Se invece amiamo i gusti molto dolci possiamo propendere per quella bianca. Aggiungiamo al pentolino anche quest’ultimo alimento e facciamolo sciogliere per bene. Lasciamo andare il composto per circa 3 minuti. Facciamo raffreddare un attimo e versiamolo poi dentro a un contenitore. Sigilliamolo con un coperchio o una pellicola e mettiamo in frigo a solidificare per un minimo di 3 ore.

