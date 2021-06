La FED ha proiettato 2 rialzi dei tassi di interesse nel 2023, ma cosa dobbiamo attendere in Europa? Cosa farà la BCE? I tassi di interesse che oggi sono negativi o pari a zero quando sono destinati a risalire? Una ripresa economica nell’area euro è evidente e ci sono alcune zone ed aree geografiche dove si potrebbe assistere ad un ciclo economico più forte nei prossimi anni. A parer nostro, andranno guardate e monitorate con grande attenzione, sia l’Italia che la Spagna. C’è però un nostro calcolo statistico del quale vogliamo rendere partecipe il nostro Lettore ed è il seguente: la probabilità che nei prossimi 3 anni si assista ad un nuovo rallentamento economico è più alta per l’America che per l’Europa.

Questo però sarà argomento di altre trattazioni mentre oggi vogliamo concentrarci sul seguente: puntare sull’euro contro le principali valute internazionali?

In un articolo precedente abbiamo monitorato il cambio euro dollaro, ora andremo ad analizzare la tendenza di breve e lungo termine di euro dollaro australiano, euro dollaro canadese, euro franco svizzero, euro sterlina e euro dollaro neozelandese.

Puntare sull’euro contro le principali valute internazionali?

Euro dollaro australiano

Il cambio ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 1,5810. Fino a quando non si verificherà una chiusura settimanale inferiore a 1,5659, l’obiettivo da raggiungere in 1/3 mesi è posto in area 1,6420. Una chiusura del mese di giugno superiore a 1,5635 potrebbe portare a forti rialzi nei prossimi 3/6 mesi.

Euro dollaro canadese

Il cambio ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 1,4735. Fino a quando non si verificherà una chiusura settimanale superiore a 1,4821, l’obiettivo da raggiungere in 1/3 mesi è posto in area 1,4376. Solo una chiusura del mese di giugno superiore a 1,4841 potrebbe portare a forti rialzi nei prossimi 3/6 mesi.

Euro franco svizzero

Il cambio ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 1,0943. Fino a quando non si verificherà una chiusura settimanale inferiore a 1,0786, l’obiettivo da raggiungere in 1/3 mesi è posto in area 1,1060 e poi 1,1264. Solo una chiusura del mese di giugno inferiore a 1,0786 potrebbe portare a forti ribassi nei prossimi 3/6 mesi.

Euro sterlina

Il cambio ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 0,8555. Fino a quando non si verificherà una chiusura settimanale superiore a 0,8755, l’obiettivo da raggiungere in 1/3 mesi è posto in area 0,8387/0,8282. Solo una chiusura del mese di giugno o luglio superiore a 0,8721 potrebbe portare a forti rialzi nei prossimi 3/6 mesi.

Euro dollaro neozelandese

Il cambio ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 1,7053. Fino a quando non si verificherà una chiusura settimanale inferiore a 1,6686, l’obiettivo da raggiungere in 1/3 mesi è posto in area 1,7349 e poi 1,757. Una chiusura del mese di giugno superiore a 1,7038 potrebbe portare a forti rialzi nei prossimi 3/6 mesi.

Si procederà per step.