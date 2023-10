5 posti economici dove vedere il foliage e mangiare bene per un weekend in Italia o in Europa 

Qualche spunto per un weekend a basso costo tra natura, eccellenze gastronomiche e divertimento per tutta la famiglia.

Nonostante l’autunno sia ufficialmente cominciato da qualche settimana, possiamo ancora beneficiare di belle giornate con un meteo decisamente favorevole.

E visto che sarebbe un vero peccato non approfittarne, è più che normale avere voglia di spostarsi dalla città.

Il fine settimana offre l’occasione adatta per fuggire dalla routine e vivere ancora qualche assaggio di vacanza.

Ma come la mettiamo con i il portafogli? A meno di non avere a disposizione una seconda casa al mare o in montagna, ci sono dei costi da affrontare.

Bisogna sommare quelli relativi del viaggio a quelli per l’alloggio e ovviamente moltiplicare per il numero di viaggiatori.

Insomma, se già si parte in tre o quattro potrebbe diventare un problema.

Come sempre, però, la soluzione è più semplice del previsto: basta giocare un po’ d’anticipo e approfittare delle offerte.

Ecco dunque 5 posti economici dove vedere il foliage e mangiare bene in Italia e non solo adatti anche a tutta la famiglia.

Tra colori e buon cibo

Cominciamo rimanendo vicino a casa e dunque parlando di due mete italiane da non perdere assolutamente in questo periodo dell’anno.

La prima città che consigliamo di visitare è Parma, cuore delle eccellenze culinaria made in Italy che vanta una gastronomia Unesco.

E se non vuoi spendere soldi al ristorante per gustare i prodotti tipici, puoi sempre rifarti con gli assaggi dagli stand di fiere e sagre.

Seconda opzione tutta italiana è la Val d’Ega, situata a pochi chilometri da Bolzano.

Comodamente raggiungibile in treno, offre a grandi e piccini la possibilità di un weekend totalmente immersi nella natura.

5 posti economici dove vedere il foliage e mangiare bene anche fuori dall’Italia

Ma non mancano opzioni nemmeno per chi vuole fare qualche passo più in là dei confini nazionali.

Molto simile al Trentino è Innsbruck, elegante cittadina austriaca del Nord Tirolo che offre tantissime attrazioni anche in caso di maltempo.

E visto che ormai siamo in bassa stagione, approfittane per dare un’occhiata ai voli, ad esempio in direzione Edimburgo.

Diversi i luoghi d’interesse, come il Dean Village o il Giardino Botanico Reale mentre per la pausa pranzo è consigliata la zona Grassmarket.

Se invece preferisci il clima mediterraneo, vola a Lisbona dove potrai ammirare un foliage sensazionale al Parque da Pena.