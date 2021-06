Sia d’estate che d’inverno ci sono coloro che amano concedersi qualche ora di nuoto, grazie alle piscine questa attività è fattibile in tutte le stagioni. Sappiamo bene che in ogni situazione bisogna avere l’attrezzatura giusta, in questo caso oltre alla cuffia per capelli abbiamo bisogno degli occhialini. Questi sono importanti perché proteggono gli occhi dal cloro o dal sale, se utilizzati al mare, e ci permettono di avere una visione più chiara.

Come tutte le cose se non trattate e conservate con cura finiscono per rovinarsi. Se seguiamo questi consigli possiamo allungare la vita dei nostri occhialini così da risparmiare e non comprarne uno ogni anno.

Ecco come allungare la vita dei nostri occhialini da mare seguendo questi consigli

In molti per nuotare utilizzano la maschera o gli occhialini. Alcuni sostengono che per osservare meglio i fondali è la mascherina l’oggetto più adatto. Ma nel caso in cui si preferiscano gli occhialini per andare al mare è giusto seguire qualche accorgimento.

La prima cosa che non si deve assolutamente fare è quella di toccare le lenti degli occhialini con le dita, soprattutto l’interno. La polvere o la sabbia potrebbero graffiare le lenti e degli occhialini graffiati non sono più utilizzabili. Consigliamo di non esporli al sole perché le temperature troppo elevate potrebbero deformare la plastica o il silicone e finirebbero per rompersi. Inoltre lasciare i nostri occhialini esposti alle alte temperature non farà altro che farli invecchiare prima.

Quello che possiamo fare invece è lavarli dolcemente sotto l’acqua fresca corrente e riporli sempre nella custodia adatta, questo eviterà i graffi. Prima di riporli lasciamoli asciugare all’aria. Una cosa molto importante è quello di non lasciarli a lungo umidi e di assicurarsi di asciugarli all’aria in una zona d’ombra.

Se solo l’acqua corrente non basta ecco il rimedio naturale da usare

Se i nostri occhialini sono veramente sporchi e la sola acqua corrente non basta possiamo usare un rimedio naturale utilizzato anche nelle pulizie della casa. Ci stiamo riferendo all’aceto. Prendiamo una ciotola e versiamo dell’acqua calda e 6 cucchiai di aceto, mescoliamo e riponiamo i nostri occhialini.

Lasciamo gli occhialini all’interno della ciotola per almeno due ore, trascorso questo tempo risciacquiamoli con acqua fredda e lasciamo asciugare all’aria. Questa tecnica si rivela particolarmente utile quando gli occhialini sono troppo sudici. Ecco come allungare la vita dei nostri occhialini da mare seguendo questi consigli.