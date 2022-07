Le infradito sono i sandali più antichi del mondo. In uso da secoli e secoli. Le prime testimonianze parlano di Antico Egitto, più di 3500 anni fa. Ai tempi erano calzature per pochi privilegiati, il faraone e la sua corte nobiliare. Oggi, dopo qualche millennio, le infradito sono uno degli oggetti che non può mancare nell’abbigliamento da vacanza. Moltissime marche ne hanno fatto davvero un cult. Sono diffuse in ogni parte del mondo, apprezzate per la loro semplicità e per i tanti colori che possono assumere.

Di moda soprattutto tra i giovani, anche la popolazione adulta, con il trascorrere degli anni si sta piegando al loro uso. Abbandonando dapprima gli zoccoli e poi le ciabatte.

Se ne possono trovare di economiche come di particolarmente care. La varietà di scelta è molto ampia, così come la possibilità che ci abbandonino. Eh sì, perché la loro durata non è eterna, anzi. Talvolta, incespicando o indossandole dove non si dovrebbe, esse si rompono. Se questo accade in luoghi non frequentati, diventa complicato sostituirle. Di conseguenza dovremmo imparare a sistemare le infradito rotte con alcuni trucchi. Per allungare loro la vita.

5 modi per riparare le infradito rotte e farle durare tutta la vacanza

Iniziamo dai più semplici, utilizzando materiali che potremmo avere tranquillamente con noi. La più classica rottura è il distacco della parte in plastica che è fissata nel foro sulla suola.

Il rammendo più semplice si esegue con una graffetta. La dovremmo avvolgere intorno al perno che entrerà nel foro, in modo da creare uno spessore che ne impedisca la fuoriuscita. Lo stesso procedimento potremmo attuarlo con un semplice e sottile elastico per i capelli. Anche se la consistenza della graffetta è decisamente superiore.

Se ci capita di bere una bevanda dalla lattina, non buttiamo la classica linguetta. Anch’essa, infatti, potrebbe servirci per fare una riparazione d’emergenza alle nostre infradito. In questo caso, potremmo utilizzarla come rondella. Di conseguenza, andiamo a infilare sempre il perno nel suo spazio originario, cercando di farlo passare attraverso la linguetta. Chiudiamo tirando verso l’alto.

Aguzziamo l’ingegno e proviamo riparazioni fai da te

Se poi avessimo a disposizione un accendino, potremmo sciogliere la plastica in modo da poterla modellare, andando a restringere il foro slabbrato. Una soluzione da attuare con attenzione per non bruciarsi. Lasciare fondere insieme plastica e gomma, per poi modellare e far raffreddare.

Sono tutte, ovviamente, soluzioni di emergenza, che possono bastare per qualche giorno, prima di andare a sostituire la calzatura.

Infine, potremmo usare un elastico per capelli per andare a rifare completamente la parte anteriore. Appoggiamo il piede sulla suola, facciamolo passare nel foro. Se è sufficientemente grande, possiamo infilare il dito all’interno dell’elastico, tirarlo verso l’alto per poi ruotarlo formando un cappio e quindi metterci dentro l’alluce.

Ecco, dunque, 5 modi per riparare le infradito rotte e cercare di limitare il più possibile il danno. Per evitare di buttarle subito, soprattutto se abbiamo scelto quelle più alla moda dell’estate 2022.

