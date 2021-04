I vinili sono tornati. O forse non se ne sono mai andati. Il giradischi è ricomparso in molte case e vecchi e nuovi LP vanno a comporre personali collezioni. Il vinile è il baluardo degli ascoltatori romantici e degli amanti dell’analogico.

Pochi oggetti raccontano la personalità del proprietario con la stessa efficacia. Oltre a essere uno dei modi più autentici di ascoltare musica, sono oggetti di design che impreziosiscono l’ambiente. Ecco qui 5 modi di esporre i vinili a casa in maniera originale e di tendenza

Ordinati per autore, in un mobile porta vinili.

La soluzione più semplice è catalogarli in un mobile suddiviso in sezioni quadrate. Ogni quadrato diventa la casa di un particolare genere o artista. Sotto ogni quadrato, per i più ordinati, si può appore un’etichetta che indichi il contenuto. Accanto al giradischi, possiamo andare a mettere i dischi che ci rappresentano di più.

Appesi alle pareti come quadri

LP come quadri. È possibile esporli all’interno di un portadischi appendibile, in plastica trasparente. Possono essere dislocati in giro per la casa, oppure esposti tutti su un’unica parete. I vinili sono opere d’arte e spesso hanno bellissime copertine da ammirare.

All’interno di uno scaffale che ricordi un negozio di dischi

Se si è dei veri appassionati di vinili, questa sarà la modalità espositiva preferita. Procurandosi uno scaffale, simile a quelli che si trovano nei negozi di dischi, gli LP sono i protagonisti della stanza. Anche qui è possibile scegliere di catalogarli per genere o artista e apporre un’etichetta che aiuti a orientarsi meglio.

Usare i vinili come soprammobili

Qualora non si voglia dedicargli uno spazio preciso in casa, possono essere usati come veri e propri elementi decorativi. Possono essere esposti sopra un tavolino, dentro una scatola di legno, tra giornali e riviste. In questo modo, vivacizzeranno l’arredamento di casa, senza impegnare un’intera parete o un intero mobile.

Appoggiati a terra impilandoli uno sopra l’altro

Ecco l’ultimo dei 5 modi di esporre i vinili a casa in maniera originale e di tendenza. Questo è certamente il modo meno convenzionale per esporre i vinili. Gli LP appoggiati sul pavimento di casa, impilati, compongono inusuali tavoli d’appoggio. Questa modalità di esposizione, conferirà alla casa un aspetto underground ma ordinato.