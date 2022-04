5 idee preziose per valorizzare e rendere bello un balcone piccolo spendendo poco e senza dover rinunciare a piante e fiori

Chi vive in città, giustamente non vuole rinunciare alla bellezza di piante e fiori. Soprattutto, in primavera, magari, cercando di far morire di invidia la vicina di casa. Purtroppo, non tutti hanno la fortuna di avere un piccolo giardino dove coltivare il proprio hobby.

Ci si accontenta del balcone di casa, per riprodurre un piccolo angolo di natura dove dimenticarci di condomini e case di cemento. Anche in questo caso, avere un bel terrazzo o un balcone grande non è facile. Ma anche se ne abbiamo uno piccolo non dobbiamo disperare grazie a 5 idee preziose per valorizzare e rendere bello il nostro balcone.

Si deve fare di necessità virtù con un po’ di fantasia

Purtroppo, i metri quadrati non si possono moltiplicare, ma sicuramente riusciremo a sfruttarli al meglio. Magari, imparando, per prima cosa, a usare lo spazio in altezza. Che potrebbe riservarci delle sorprese piacevoli. Ad esempio, alla parete piccola della ringhiera del balcone potremmo far fare una struttura in legno con ripiani dove andremo a posizionare dei vasi. O appendere alla ringhiera delle piccole mensole portaoggetti perfette per ospitare i vasi.

Una seconda idea è quella di appendere, alla parete più grande, una grata da esterni dove far arrampicare le nostre piante in altezza. È un po’ il principio del famoso bosco verticale che potremo utilizzare a nostro piacimento. E con le luci giuste faremmo un figurone.

Chi ha detto che non si debba avere anche un tavolino per bere il caffè al mattino? La terza soluzione è quella di prenderne uno pieghevole, con relative sedie, da usare quando vogliamo goderci questo piacere. Salvo poi richiuderlo per poter avere libero accesso al balcone piccolo.

5 idee preziose per valorizzare e rendere bello un balcone piccolo senza dover rinunciare alla bellezza di piante e fiori e spendendo poco

A volte, basta anche creare un angolino relax con un piccolo divano in vimini, così da dare un aspetto rustico al nostro balcone. Potremmo anche accompagnare il tutto con grossi cuscini colorati messo in terra che, magari, saranno molto graditi ai nostri amici a quattro zampe.

Infine, altra idea di arredo è stendere, su un tappeto da esterni, dei cuscini grossi dove poterci sedere, sognando Parigi. Una soluzione bohémienne, molto chic, dove prevalgono i colori esotici, sfruttando il poco spazio.

Come si vede, sono tutte idee che possono valorizzare il nostro piccolo balcone, senza rinunciare a piante e fiori, spendendo relativamente poco.

