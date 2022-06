Nei mesi estivi abbiamo un po’ più tempo per goderci i film in tv. Oramai la nostra televisione è sempre più on demand. Una volta si faceva zapping, adesso si va su una piattaforma e si sceglie il film da guardare. Ma quale? La scelta è vastissima e si rischia di impiegare tantissimo tempo per la selezione se non abbiamo le idee chiare. L’offerta è ampia anche per ogni categoria, quindi anche seguendo questo criterio rischiamo di perdere molto tempo nella scelta. Una soluzione potrebbe essere di affidarsi alla classifica dei film più visti nell’ultimo mese. I film che hanno avuto piu spettatori potrebbero essere anche quelli più interessanti.

Netflix pubblica la classifica dei film più visti ogni mese. Quindi si potrebbe prendere spunto da questa classifica per scegliere le prossime commedie da vedere. Per esempio Toscana è tra i film che ha avuto più spettatori nelle ultime settimane. La trama racconta di uno chef danese che riceve in eredità dal padre un casale in Toscana con annesso ristorante. Sogni, passione, piacere, emozioni sono gli ingredienti che hanno incollato milioni di spettatori al divano per vedere questo film.

5 film da vedere e che hanno sbancato per numero di spettatori nel mese di maggio su Netflix

Ma questo non è l’unico film della recente programmazione di Netflix che ha avuto un grande numero di preferenze. Senior year (il titolo in italiano è Cheerleader per sempre), è stato il film più visto a maggio su Netflix in USA. Senior year racconta l’incredibile storia di una studentessa che torna al liceo per terminare gli studi dopo 20 anni. Infatti 20 anni prima aveva avuto un incidente che l’ha fatta rimanere in coma per 2 decenni. L’attrice Rebel Wilson veste i panni della studentessa Stephanie Conway.

Il 19 maggio è uscito Abbinamento Perfetto ed è stato subito successo. I protagonisti principali sono Victoria Justice e Adam Demos. Victoria Justice, nel film Lola, è una manager nel settore del commercio dei vini. A seguito di un conflitto interno all’azienda decide di licenziarsi e di dare una svolta alla sua vita. Chi ama le commedie romantiche a lieto fine non rimarrà deluso.

Tra i film più visti in maggio in Italia sulla piattaforma USA, un po’ a sorpresa c’è Compromessi sposi. La sorpresa sta nel fatto che il film non è recentissimo ma è del 2019. I protagonisti sono due notissimi attori comici italiani, Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. La commedia richiama la trama di molti vecchi film, come l’indimenticabile Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi del 1960. Con Compromessi sposi qualche risata è assicurata.

Per chi ama la fantascienza stile Jurassic park

Chi ama l’azione e la fantascienza, allora potrà guardare Rampage: furia animale. Nella commedia Dwayne Johnson è Davis Okoye, un primatologo, ovvero un esperto di primati. Okoye dovrà cercare di salvare il mondo combattendo con alcuni animali che a causa di un esperimento genetico, si sono trasformati in predatori.

La trama è abbastanza scontata e molte delle battute del film prevedibili. Eppure questo film, quasi inspiegabilmente, tiene attaccati alla poltrona fino alla fine. Per capire perché questi sono 5 film da vedere e perché hanno sbancato su Netflix a maggio, non resta che guardarli.

