Tutti vorremmo mangiare prodotti deliziosi, a chilometro zero e privi di pesticidi: ma non sempre abbiamo a disposizione il tempo o un appezzamento di terra apposito. Ecco allora le 5 fantastiche piante facili da coltivare che renderanno l’orto di casa bellissimo e rigoglioso.

Erbe aromatiche

Tra le prime piante relativamente facili da coltivare troviamo sicuramente le erbe aromatiche: come ad esempio salvia, rosmarino e timo. Queste, infatti, insieme alla lavanda sono piante fantastiche ed eccezionali che non necessitano di grandi cure o dio abbondanti annaffiature.

Aglio e patate

Possiamo poi anche dire lo stesso per aglio e patate. Questi particolari tipi di piante possono dare grandi soddisfazioni nell’orto, grazie alle loro produzioni abbondanti. Senza contare poi la loro eccezionale capacità di resistere anche ai climi più aridi e caldi.

Le insalate

Tra i tipi di pianta più semplici da mantenere e coltivare troviamo inoltre le insalate: queste incredibile di verdura non necessitano di grandi spazi, potendole quindi anche coltivare in vaso; richiedono dei tempi abbastanza brevi per rendere in grande quantità; e permettono inoltre di risparmiare sulla spesa fatta al supermercato. L’unica differenza con le piante precedentemente elencate è quella che, queste, necessitano di un’irrigazione quasi costante.

Ceci e lenticchie

Anche i ceci e le lenticchie possono essere indicati come piante davvero semplici da mantenere e curare nell’orto. Entrambi questi legumi sono delle piante estremamente umili che non necessitano di irrigazione e si adattano anche ai climi molto caldi. Nonostante questo, però, presentano delle fantastiche caratteristiche dal punto di vista nutritivo: contenendo infatti grandi quantità di proteine e sali minerali, possono anche essere benissimo utilizzati come sostituto vegetale della carne.

I pomodori

Per finire dobbiamo assolutamente citare i pomodori, ultimi nella nostra lista ma sempre primi negli orti di tutti gli italiani. Questa fantastica pianta infatti è perfetta per essere coltivata in ambienti ristretti come in un vaso di un balcone o anche in un cortile. Grazie al loro forte è importante apparato radicale queste piante non necessitano di grandi quantità d’acqua: anzi, dobbiamo proprio sconsigliare un’eccessiva irrigazione poiché potrebbe rovinarne il gusto o la salute della pianta stessa.

Ecco allora che erano proprio queste le 5 fantastiche piante facili da coltivare che renderanno l’orto di casa bellissimo e rigoglioso.

Approfondimento

