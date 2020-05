Relatech, Kairos diventa azionista significativo con oltre il 5% del capitale

Nuovo importante azionista significativo per Relatech S.p.A. Kairos Partners SGR S.p.A. ha comunicato alla PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, di essere salita al di sopra della soglia rilevante del 5% del capitale sociale di Relatech S.p.A. Tale situazione si è resa possibile a seguito dell’esercizio dei warrant. Questa operazione è avvenuta con trade in data 22 maggio 2020 e ha riguardato n. 537.756 azioni, corrispondenti al 5,76% del capitale sociale 9.334.900 ante variazione capitale sociale.

Management di Relatech soddisfatto dell’ingresso di Kairos

La notizia, ovviamente, è stata appresa con favore dal management di Relatech. L’ingresso nella compagine sociale di un investitore istituzionale di caratura internazionale non può che essere apprezzato. Il Gruppo Kairos, nato nel 1999, rappresenta un punto di riferimento nel mondo dell’asset management e del private banking.

Kairos, forte di una presenza strategica nei principali centri finanziari nazionali ed internazionali, ha in gestione oltre 9 miliardi di euro di masse e si avvale della collaborazione di circa 150 persone.

Inoltre, in relazione all’esercizio dei “Warrant Relatech 2019-2022”, ricompreso tra il 15 maggio 2020 e il 22 maggio inclusi, sono stati esercitati n. 2.941.414 Warrant. Sottoscritte conseguentemente n. 1.470.707 Azioni ordinarie Relatech (MIL:RLT) di nuova emissione, al prezzo di euro 2,36 per azione. Il rapporto fissato era di n. 1 azione ordinaria ogni n. 2 Warrant esercitati. Le nuove azioni sono prive dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Relatech in circolazione alla data di circolazione, per un controvalore complessivo pari a euro 3.470.868,52.

Chi è Relatech?

Relatech è una società che offre soluzioni digitali. Quotata su AIM Italia dal giugno 2019, opera sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. La PMI innovativa si rivela partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT.

La società, poi, vanta un’ampia attività di R&D svolta internamente e con numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca.

Approfondimento sul titolo