Come proteggere la propria casa dai fulmini in caso di maltempo e quando c’è l’allerta meteo? Perché un fulmine, oltre ad essere molto pericoloso per le persone, può pure causare agli edifici grossi danni. Al riguardo, la prima cosa da fare in caso di allerta meteo, con conseguenti temporali anche di forte intensità, è quella di proteggere tutti i dispositivi sensibili all’interno della casa. E quindi scollegare totalmente dal flusso di elettricità, tra gli altri, gli smartphone, i tablet, i PC e pure i televisori.

Quando c’è l’allerta meteo come proteggere la propria casa dai fulmini

Quando invece non è possibile spegnere i dispositivi a casa anche in caso di fulmini, per esempio il PC per lavoro, allora è bene interporre tra il computer e la presa elettrica dei dispositivi ad hoc. E precisamente quelli che smorzano gli sbalzi ed i picchi di tensione.

Per esempio, puntando sempre e solo su prodotti di qualità ed a norma, inserendo una ciabatta con la protezione da sovratensione. Si tratta, peraltro, di una scelta da fare pure per altri elettrodomestici come la macchinetta per il caffè. E per tanti altri che in genere restano accesi tutto il giorno.

Il parafulmine per proteggere la propria casa, un’invenzione evergreen

La casa dai fulmini, inoltre, è decisamente più protetta se sul tetto è presente un’invenzione che risale ai tempi dello scienziato Benjamin Franklin. Si tratta infatti, nello specifico, del parafulmine che è in grado di disperdere la scarica elettrica al suolo. E che di conseguenza all’interno dell’abitazione protegge le persone e le cose.

Ci sono ditte specializzate che, dopo aver analizzato le caratteristiche e la struttura dell’edificio, possono installare sul tetto il parafulmine che, in particolare, può essere realizzato con trecce di cavi oppure utilizzando delle barre di acciaio zincato. Mentre è fortemente sconsigliata la realizzazione di parafulmini con scelte, metodi e tecniche fai da te.