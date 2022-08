5 consigli per non perder la valigia in aeroporto andando in vacanza

Diciamo la verità: la gioia per le ferie che si avvicinano è spesso attutita dal nervosismo e dall’agitazione in fase di preparazione bagagli. Fare la valigia e farci stare tutto è la missione che siamo chiamati a compiere ogni estate, sventagliando strategie inedite e colpi di genio.

E quando anche l’ultimo accessorio ha finalmente trovato posto e la valigia è stata chiusa, ci sentiamo finalmente più tranquilli. O quasi. C’è infatti ancora un passaggio che per molti potrebbe essere motivo di ansia, ovvero il viaggio aereo.

Prima ancora di arrivare in aeroporto, molti pesano e ripesano la valigia per assicurarsi che sia conforme alle norme indicate dalla compagnia di riferimento. Ma anche una volta passati i controlli in sede, un altro pensiero ci spaventa: che il nostro bagaglio non arrivi a destinazione.

Capita, infatti, ogni tanto di sentire che qualche valigia venga smarrita ed è inevitabile pensare che possa succedere anche a noi. E dopo tutta la fatica che abbiamo fatto per prepararla sarebbe davvero un peccato non averla con noi. Ecco dunque 5 consigli per non perder la valigia in aeroporto e cominciare finalmente la vacanza con il piede giusto.

Prenotazione e tecnologia

La prima mossa da fare dovrebbe essere attivata già in fase di prenotazione. Soprattutto considerando l’attuale situazione da bollino nero nei vari aeroporti, meglio evitare, se possibile, viaggi con uno o più scali. In questo modo dovremmo ridurre il rischio di smarrimento.

Sempre in maniera preventiva, inoltre, potremmo affidarci ai sistemi tecnologici di tracciamento del bagaglio, disponibili tramite app. Chi ha iPhone, inoltre, potrebbe acquistare gli Airtag, ovvero i dispositivi facili da agganciare a chiavi, portafogli, valigie associati all’app Dov’è su smartphone.

Sempre in fase di prenotazione, tra l’altro, ricordiamoci di stipulare l’apposita assicurazione che tutela proprio contro il rischio di smarrimento. Meglio spendere qualcosa in più per poi evitare problemi maggiori in seguito.

Puntualità e moderazione

Infine, due parole chiave che riassumono la giusta strategia per evitare di smarrire i bagagli. La prima è puntualità: presentandoci in orario al check-in, consentiremo agli operatori di imbarcare con calma la nostra valigia tra le prime.

E per quanto riguarda la moderazione, c’è poco da dire: evitiamo di sovraccaricarci. Ad esempio, se partiamo solo per il weekend possiamo anche portare solo il bagaglio a mano. In caso di viaggio lungo, dividiamo le cose importanti tra bagaglio da stiva e a mano, così da poterci organizzare meglio in caso di smarrimento.

