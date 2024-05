Wall Street alla prova dei dati sull’inflazione. Attenzione al Bitcoin

Il prezzo del Bitcoin è sceso, toccando i livelli di supporto chiave, mentre il sentimento verso le criptovalute rimane incerto in vista dei dati sull’inflazione statunitense che potrebbero influenzare i tassi di interesse. La criptovaluta è scesa di oltre il 3% nell’ultima settimana, a causa di timori riguardo ad azioni normative negli Stati Uniti e a un eventuale deflusso di capitali dai prodotti di investimento in criptovalute. I prossimi dati sull’inflazione statunitense potrebbero influenzare ulteriormente le aspettative di tagli dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve, un segnale negativo per i mercati delle criptovalute. Questa settimana sono attesi altri commenti dalla FED, mentre l’andamento delle criptovalute è stato supportato positivamente dai commenti di Donald Trump, che ha espresso sostegno al settore e accettato donazioni in criptovalute per la sua campagna elettorale.