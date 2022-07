Per molti, il dolce, anche d’estate, è l’ideale conclusione del pasto. Sia esso il pranzo che la cena. Il suo consumo, però, divide. C’è chi non ne può fare davvero a meno e chi lo apprezza solo in determinate e specifiche circostanze.

In estate, per esempio, si preferisce la frutta oppure il gelato. Difficile preparare torte, soprattutto in questo periodo, per non andare ulteriormente a scaldare la casa con l’utilizzo del forno. Allora si preferiscono quelli al cucchiaio, che non necessitano di questo elettrodomestico, ma del suo opposto, ovvero il frigorifero.

La Coppa del Nonno è uno dei gelati storici che ha spopolato per decenni nel nostro Paese. Un marchio ormai registrato, che è però entrato nel gergo di uso comune. Nato nel 1955, si tratta di un gelato al caffè divenuto cult negli anni Novanta grazie a una famosa pubblicità. Imitato poi da molti, la sua unicità, però, è data da una storia tra le più longeve dell’industria dolciaria italiana.

Tuttavia, non si vive di solo caffè, anche se a molti non dispiacerebbe e oggi andremo a proporre una ricetta diversa, che, apparentemente varia solo nel genere. Ovvero dal nonno, maschile, alla nonna femminile. In realtà, è un dessert totalmente differente, ma ugualmente buono e cremoso, con dei facilissimi ingredienti. Si prepara in meno di mezz’ora e si assapora in qualche minuto. Ecco tutto l’occorrente per cucinarlo.

300 ml di latte;

3 uova;

40 grammi di farina;

70 grammi di zucchero;

200 ml di panna fresca liquida;

50 grammi di pinoli.

È un dolce al cucchiaio davvero goloso questa coppa della nonna pronta in 10 minuti senza il caffè

La crema pasticcera è la base su cui si fonda. L’inizio da cui partire per poi immergersi nel suo sapore. Prendiamo quindi un pentolino e versiamo i 300 ml di latte. Mentre si scalda a fuoco medio, in una terrina rompiamo le uova, stando attenti a dividere l’albume dai tuorli. Infatti, ci serviranno solo questi ultimi. Amalgamiamoli bene insieme allo zucchero, utilizzando, se vogliamo, un frustino elettrico.

Quindi, aggiungiamo la farina poco a poco, cercando subito di evitare che si formino i grumi. Quando il composto sarà fluido e denso, potremmo versarlo all’interno del pentolino con il latte ormai caldo. Continuando a mescolare, con un cucchiaio di legno, lasciamo cuocere per una decina di minuti abbondanti.

Spegniamo e lasciamo raffreddare. Poi, dedichiamoci alla panna che andremo a montare insieme e un cucchiaio di zucchero. Quando sarà ben spumosa, aggiungiamola alla crema pasticcera e giriamo delicatamente, cercando di amalgamare bene il tutto.

Andiamo quindi a riempire le singole coppe, spolverando la superficie con una manciata di pinoli. Poniamo in frigorifero per 30/40 minuti, prima di servire.

È un dolce al cucchiaio davvero goloso questa delicata e cremosa coppa della nonna, che non ha nulla da invidiare al più famoso gelato. Una bontà estiva, da consumare al termine di una cena leggera, magari composta da un piatto semplice e fresco a base di verdure e pesce.

