4 trucchi per dire addio a peli e pallini dai maglioni di lana e come stenderli senza rovinarli

Ecco come togliere i pelucchi dai capi di lana in modo facile e veloce. Sveliamo anche qualche trucco per stendere i maglioni senza farli infeltrire.

L’inverno porta freddo e temperature molto rigide ed è proprio in queste settimane che iniziamo ad indossare capi di lana.

La lana è una fibra tessile naturale amata e utilizzata per la sua morbidezza e per il fatto che tiene caldo. Ed è così che in inverno sfoderiamo maglie, maglioni e sciarpe di lana per difenderci dal freddo.

Tuttavia, questo particolare tessuto non può essere trattato come gli altri perché tende a restringere e ad infeltrire. Per questo motivo, la lana necessita di particolari cure ed attenzioni. I capi di lana hanno la tendenza ad attirare peli, pelucchi e pallini e questi possono rovinare i nostri maglioni più belli. Oggi spiegheremo come toglierli facilmente e come stendere questi capi per mantenerli come nuovi.

Perché la lana fa i pallini?

Avremo senz’altro notato che i capi di lana fanno i pallini. Questo fenomeno accade con tutti i tessuti, ma succede più spesso con quelli sintetici, misti e con la lana.

I pallini si formano in seguito allo sfregamento delle fibre sia quando indossiamo i capi, sia quando li laviamo in lavatrice. Fortunatamente, possiamo ricorrere ai classici rimedi della nonna per risolvere questo comune problema.

4 trucchi per dire addio a peli e pallini dai capi di lana e come evitarne la formazione

Come dicevamo, i pallini si formano in seguito allo sfregamento delle fibre soprattutto durante il lavaggio. Ecco perché consigliamo di lavare questi capi a mano. Se decidiamo invece di farlo in lavatrice cerchiamo di mettere pochi capi nel cestello per prevenire il problema.

Se invece abbiamo a che fare con capi ricoperti da pallini e pelucchi possiamo rimuoverli usando del semplice scotch o nastro adesivo. Facciamolo aderire per bene al capo e rimuoviamolo seguendo la direzione della trama del tessuto in modo da non rovinarlo. In questo modo pelucchi e pallini verranno via facilmente.

Pietra pomice per eliminare pallini e pelucchi

Può sembrare strano ma la pietra pomice non serve soltanto per la cura dei nostri piedi. Strofinandola delicatamente sul capo di lana ricoperto di peli e pallini potremo risolvere velocemente il problema. Questo escamotage ci permetterà di togliere i pelucchi senza rovinare il tessuto.

Contro i pallini della lana usiamo un foglio per l’asciugatrice

I fogli per l’asciugatrice servono per ammorbidire i tessuti riducendone l’elettricità statica. Inoltre, sono profumati e permettono di asciugare i capi in maniera più veloce.

Queste caratteristiche rendono i fogli per asciugatrice perfetti per rimuovere i pallini dai capi di lana. Dovremo soltanto strofinarli sul maglione e il gioco è fatto.

Salviette umidificate per risolvere il problema dei pallini

Se laviamo la lana in lavatrice aggiungiamo nel cestello un paio di salviette umidificate. Con il programma di lavaggio adatto, queste salviette tratterranno peli e pallini salvando i nostri capi.

Come stendere i maglioni di lana

Abbiamo svelato 4 trucchi per dire addio a peli e pallini dai capi di lana. Per mantenerli come nuovi a lungo è importante stenderli nel modo corretto.

Mettiamo un asciugamano su uno stendino e poggiamoci sopra i capi in orizzontale all’ombra e senza usare le mollette. In questo modo manterremo la loro forma inalterata.