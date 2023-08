Renato Brunetta lancia il CNEL come organo pulsante delle istituzioni italiane

Il nuovo Presidente del CNEL ha provveduto a una svolta decisa e ora l’organo di rilievo costituzionale è tornato alla ribalta nella sua funzione fondamentale per la proposta di leggi e controllo.

Il CNEL è un organo fondamentale per le consulenze al Governo. È utile per tenere saldi i rapporti con l’Europa, per stimolare l’attività di ricerca delle università e tenere il Paese nei binari della modernità. Da non sottovalutare la funzione di controllo nei confronti del Pnrr che dovrebbe evitare i soliti ritardi italiani nell’attuazione dei piani di ripresa.

Cos’è il CNEL: le sue funzioni e attribuzioni