È di qualche ora fa la notizia secondo la quale l’Antitrust ha bloccato il trasferimento dei correntisti da Intesa Sanpaolo e Isybank. Come potrebbero reagire le azioni Intesa Sanpaolo alla decisione del garante? Se i grafici scontano tutto, un’attenta analisi grafica potrebbe indicarci la strada.

Questo è parte del testo del comunicato stampa pubblicato dall’Antitrust

il garante ha imposto l’interruzione del trasferimento alla banca digitale a tutela dei 2,4 milioni di clienti coinvolti nell’operazione. In questo modo i correntisti saranno messi in condizione di scegliere se mantenere il conto in Intesa Sanpaolo alle condizioni precedenti o transitare a Isybank.

Di fatto, Intesa Sanpaolo dovrà dare ai correntisti un congruo termine per fornire il proprio consenso espresso al trasferimento. E chi si dichiarerà contrario potrà mantenere il contratto alle condizioni originarie.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono molto ottimisti sul titolo. Come si vede dal grafico seguente, infatti, la raccomandazioni sono tutte positive con un rating medio “compra”. Anche il prezzo obiettivo a un anno riserve sorprese positive. Come si vede dal grafico, infatti, anche nello scenario più pessimista le azioni Intesa Sanpaolo risultano essere sottovalutate. In media, a un anno il titolo risulta essere sottovalutato del 35% circa.

Da notare che anche nello scenario più pessimistico le azioni Intesa Sanpaolo risultano essere sottovalutate del 15% circa.

Come potrebbero reagire le azioni Intesa Sanpaolo alla decisione dell’Antitrust? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Intesa Sanpaolo (MIL:ISP) ha chiuso la seduta del 30 novembre a 2,4415 €, in rialzo dello 0,47% rispetto alla seduta precedente.

Il rialzo dell’ultimo mese è stato strepitoso con le quotazioni che hanno raggiunto e superato il punto dove è più elevata la probabilità di un’inversione ribassista. Vista la situazione, quindi, potrebbe essere molto probabile un’inversione ribassista.

Articoli che potrebbero essere di interesse

I 5 segreti per diventare milionario a 39 anni seguendo 5 semplici regole che tutti possono adottare