Nella vita, spesso le cose più semplici, le più banali, sono quelle che funzionano meglio. Semplici espedienti, facilmente applicabili, possono tornare utilissimi. Molto spesso non si applicano perché non ci si pensa, o perché non si conoscono. Eppure, una volta scoperti ci fanno risparmiare un sacco di tempo, magari un sacco di soldi, e a volte ci evitano un sacco di grane.

Perciò ecco 4 semplici ed efficacissimi espedienti che funzionano alla grande e che possono essere facilmente applicati. E che possono migliorarci la vita.

Espediente numero 1: accumulare un bel po’ di soldi

Quando stai per comprare un oggetto, che non ti è strettamente necessario, non utilizzare una carta di credito, o un bancomat, ma pagalo in contanti. Tieni i soldi su una mano e l’oggetto sull’altra. Poi domandati quale dei 2 è più importante. Se decidi che i soldi siano più importanti, lascia l’oggetto e accantona la cifra che avresti speso come risparmio. Se fai così ogni volta, alla fine dell’anno avrai messo da parte bel gruzzoletto.

Espediente numero 2: consigli per gli acquisti

Le cuffie per ascoltare la musica dal nostro cellulare sono sempre più diffuse. Ma quali scegliere? Se sei un amante della musica di qualità, prima di acquistarle fai un test molto semplice. Ascolta con le cuffie la canzone Bohemian Rhapsody dei Queen. Oltre ad essere stupendo, questo brano musicale ha tutte le estensioni di alti e bassi sia nella voce che negli strumenti. Se le cuffie saranno adatte per questa canzone, funzioneranno per tutti i brani musicali che vorrai ascoltare.

Espediente numero 3: migliorare l’organizzazione

Se sei una persona che fa molti incontri e scambia molti biglietti da visita, il tuo problema sarà dove archiviarli tutti. Un sistema semplice è quello di memorizzarli nel tuo cellulare. Come? Semplicemente fotografando i biglietto da visita e memorizzandoli in una cartella come immagine. E nomina la foto del biglietto da visita col nome della persona che te l’ha dato. Così avrai sempre con te i biglietti da visita di tutti, senza bisogno di portarteli dietro. E non avrai bisogno di conservare quelli in carta.

Espediente numero 4: regola mnemonica

E’ buona regola ricordarsi il nome delle persone. Ma se ne incontri molte, a volte qualche nome può anche sfuggire. Un semplice trucco è quello di ripetere il loro nome quando si presentano. Per esempio, immagina di incontrare una persona che si chiama Simone. Si presenterà dicendo: “Piacere Simone”. E tu risponderai: “Molto piacere Simone. Io mi chiamo…”. Ripetere il nome dell’interlocutore nella presentazione darà due vantaggi. Il primo che ti aiuterà a imprimerlo nella mente. Inoltre, ti farà vedere dalla persona sotto una luce favorevole. Perché? Perché il nostro nome è una parola a noi cara e sentirlo pronunciare non può far altro che farci piacere.

Sono 4 semplici ed efficacissimi espedienti che funzionano alla grande. Prova ad applicarli in ogni occasione. E se vuoi scoprire una tecnica semplice ed efficacissima per vincere l’insicurezza e trasformarti in decisionista, leggi qui.