Perché dovresti stirare il pane.

Quante volte ci capita un imprevisto proprio quando vogliamo fare bella figura con gli ospiti che arrivano per cena? Il forno smette di funzionare proprio quando i negozi hanno chiuso i battenti. Non abbiamo un barbecue e neanche un allegro focolare per rimediare in pochi minuti. Che peccato non poter più servire i crostini con il paté, la zuppa di cipolle sul pane rustico tostato. Oppure i minitoast con l’aperitivo o la crema di zucca con sopra una cascata di cubetti di pancetta e di pane croccante. Ecco una piccola guida sugli elettrodomestici alternativi che permettono di tostare il pane. Incluso il ferro da stiro. Con l’aiuto della redazione Lifestyle di Proiezioni di Borsa.

Pane croccante in padella o sulla piastra della cucina

Il pane surgelato o fresco si può tostare in una padella di ferro, facendola arroventare più possibile prima di metterlo. Non bisogna mettere il coperchio e girare spesso. Va bene anche la piastra elettrica della cucina, mettendo il pane su un foglio di alluminio.

Nel microonde e nella friggitrice

Il pane si può scaldare ovviamente nel microonde, ma gli esperti spiegano che per tostarlo è meglio farlo con cicli brevi di 10 secondi. Non bisogna scaldarlo con un ciclo unico di un minuto, perché potrebbe carbonizzare all’interno. Si può usare anche la friggitrice ad aria, che è perfetta. In particolare, per realizzare crostini che accompagnano le zuppe. Il pane raffermo o fresco va tagliato subito a cubetti, condito con un cucchiaio d’olio e le spezie preferite. Poi si cuoce a 200 gradi per tre minuti. I crostini risulteranno profumati e croccanti al punto giusto.

Perché dovresti stirare il pane

Ma qualcuno, a casa o al lavoro, potrebbe non avere a disposizione tutti questi elettrodomestici. Talvolta c’è giusto un vecchio microonde. Vista la ripresa dei casi di Covid-19, passa anche la voglia di andare al ristorante. Perché dovresti stirare il pane? Perché quando anche la gabbia di Faraday ti tradisce, il ferro da stiro è perfetto per tostare il pane, avvolto in un foglio di alluminio. E possiamo goderci meglio un tagliere di salumi o un’insalata. Il ferro da stiro può anche regalare degli ottimi toast in piena notte, quando sei in albergo. Anche in questo caso il sandwich di prosciutto e formaggio, acquistato in precedenza in un bar, deve essere avvolto in un foglio di alluminio. Bisogna stirarlo con il ferro senza vapore da entrambi i lati, per qualche minuto. Poi si potrà scartarlo. E godersi il formaggio super filante.