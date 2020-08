Ottimi motivi per mangiare barbabietole. La barbabietola (bieta vulgaris) è una rapa dal colore rosso vivo e dalle eccellenti proprietà nutritive. È uno degli alimenti più antichi, probabilmente utilizzato già in epoca preistorica. È ricca di minerali come calcio, ferro, potassio, magnesio e fosforo. Contiene vitamine del gruppo B, importanti per il metabolismo, e potenti sostanze antiossidanti.

Queste sono uno “scudo” contro i radicali liberi, hanno quindi un’azione protettiva, antinfiammatoria e anti-invecchiamento.

La barbabietola: un toccasana per il fegato

L’alto contenuto di betalaina, che conferisce il colore rosso, rende la barbabietola un cibo antiossidante. In particolare aiuta la funzionalità del fegato, organo fondamentale per il metabolismo e per l’eliminazione di sostanze tossiche dal sangue. La sua protezione contro i radicali liberi agisce contro l’invecchiamento precoce delle cellule.

Il contenuto di fibre, potenzia l’azione depurativa, facilitando l’eliminazione di scorie.

Protegge il sistema cardiovascolare

La barbabietola aiuta il benessere del cuore e il controllo della pressione, prevenendo ipertensione e problemi cardiaci. Questo grazie all’azione di acido nitrico, vitamina C, potassio e vitamina B. Questa combinazione aiuta anche a sentirsi meno stanchi e affaticati.

Il consumo di barbabietola cruda oppure l’estratto a freddo del suo succo può migliorare la performance sportiva.

Un aiuto per chi ha il diabete di tipo 2

Anche i diabetici hanno ottimi motivi per mangiare barbabietole. Il consumo di barbabietola apporta fibre utili per ridurre l’assorbimento di zuccheri e abbassare l’indice glicemico. In più, contiene acido alfalipoico, di nuovo una sostanza ad azione antiossidante, che migliora la risposta insulinica.

Della barbabietola non si butta via niente

Anche le foglie della barbabietola sono un eccellente cibo da introdurre nella dieta. Contengono ferro, calcio, vitamina A e vitamina K. Quest’ultima aiuta a fluidificare il sangue, prevenendo la formazione di coaguli.

Sono tutti ottimi motivi per mangiare barbabietole. Se li hai trovati interessanti, prova a leggere anche l’articolo sui poteri dei loro “cugini”, i ravanelli. Le rape in generale, non sembrano essere tra i cibi più presenti sulle tavole degli italiani.

Ma ora che conosciamo le loro proprietà potremmo voler arricchire la nostra dieta di alcuni tra i cibi più purificanti ed antiossidanti.