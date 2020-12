L’incredibile motivo per cui tutti stanno conservando i fondi di caffè. Avere la dote del risparmio si rivela essere un pregio molto utile in tante situazioni differenti. Non soltanto in ambito economico si può tendere a risparmiare infatti, ma in tanti altri campi. Essere in grado di non sprecare alimenti, rifiuti e oggetti che non vengono più utilizzati fa risparmiare tantissimo tempo e denaro. Innanzitutto è importante conoscere bene quali sono le cose che possono essere riciclate e riutilizzate. Dagli scarti alimentari agli utensili usa e getta, la lista è veramente lunga. Sapere come servirsi degli scarti è il primo passo per vedere un netto miglioramento nella propria qualità di vita.

Gli scarti alimentari

Molti di noi sono abituati a buttare ogni giorno moltissimi alimenti che, in realtà, sono perfettamente commestibili. Anche nel caso non lo siano, esistono tantissimi usi che se ne possono fare, basta solamente conoscerli. Prendiamo ad esempio le bucce della frutta. Le bucce di quasi tutti i frutti possiedono diverse proprietà benefiche, ed è dunque molto importante conservarle.

Dalle bucce di banana che alleviano il mal di testa a quelle dell’arancia che calmano i nervi, le proprietà che donano questi alimenti sono moltissime. Conoscerle è molto importante al fine di non sprecare, o gettare, inutilmente elementi necessari al nostro corpo e alla nostra salute. A tal proposito, in questo articolo vogliamo parlare di uno scarto che solitamente gettiamo, ma che, a dire il vero, può aiutarci in diversi modi. Dunque ecco svelato l’incredibile motivo per cui tutti stanno conservando i fondi di caffè.

Sgrassatore naturale

Sembra incredibile, ma tutti stanno conservando i fondi di caffè per riutilizzarli.

Infatti lo scarto che rimane dentro la moka non va assolutamente buttato. Possiamo riutilizzare il caffè avanzato per moltissime cose, come possiamo vedere cliccando su questo articolo.

Oltre a queste dritte, e dunque anche al suo effetto sgrassante, vogliamo svelare un metodo per utilizzare i fondi di caffè come detergenti.

Basterà aggiungere ai fondi di caffè del sale grosso, per poi aggiungere un bicchiere d’acqua e dell’olio. Mettiamo il composto in una scatola di uova e mettiamolo in freezer per qualche minuto.

Una volta pronto, avremo sei pastiglie detergenti pronte per essere utilizzate, il tutto riutilizzando materiali già presenti in casa. Provare per credere. Ecco dunque svelato l’incredibile motivo per cui tutti stanno conservando i fondi di caffè.