Sono davvero incredibili questi 3 regali da fare a San Valentino invece dei soliti cioccolatini

Il giorno di San Valentino si avvicina e per molti sarà il momento per stupire il proprio partner con sorprese inaspettate.

Febbraio è il mese degli innamorati e tra pochi giorni le coppie più affiatate festeggeranno San Valentino. Una ricorrenza che molti ritengono solo un qualcosa di commerciale mentre per altri è un’occasione per rinnovare la vicinanza al proprio partner. L’amore è per molti uno dei tasselli fondamentali della vita, mai potrebbero rinunciarci. Quando si decide di festeggiare San Valentino, quindi, sarà bene organizzare tutto nei minimi dettagli. In questo modo la giornata o, nella maggior parte dei casi, la serata diverranno davvero indimenticabili.

Meglio cercare di essere originali lasciando da parte i classici fiori con cioccolatini che, dopo un po’, potrebbero stufare. In alternativa meglio scegliere regali come libri, oggetti utili o qualcosa di veramente gradito. Tra le cose che si possono organizzare per questa giornata troviamo anche una gita fuori porta, le terme e una cena stellata. Idee che potrebbero essere davvero apprezzate dall’altra parte.

Sono davvero incredibili questi 3 regali da fare per la festa di San Valentino

Dal momento che il 14 febbraio cade in un giorno lavorativo sarà fattibile solamente se si ha la possibilità di prendere un giorno di ferie. Ci si potrà recare al lago, al mare o, perché no, in una città per trascorrere una giornata diversa dal solito. Per chi vive in Piemonte un’idea potrebbe essere quella di visitare Torino o una delle piccole città medievali sparse per la Regione. Tra queste troviamo Saluzzo, romantica e scenografica, potrebbe davvero essere un’ottima idea. In alternativa trascorrere una giornata al mare, tempo permettendo, godendosi la tranquillità delle località balneari durante l’inverno.

Terme

Un’altra idea molto romantica per organizzare un San Valentino da favola è quella di trascorrere una giornata alle terme. Se ne trovano in tutta Italia, meravigliose quelle che sorgono tra le montagne come le QC Terme di Bormio o Pre Saint Didier. Per chi non può allontanarsi dalla città ci saranno terme anche nel centro di Torino, Milano, Roma o altre città italiane. Un modo diverso dal solito per rilassarsi e tornare a casa rigenerati.

Cena stellata

Da ultimo, si potrà prenotare una cena stellata per stupire il nostro partner. I ristoranti stellati sparsi per l’Italia sono sempre di più e non sarà difficile riuscire a godersi la serata. Si tratta di ristoranti a 1, 2 o 3 stelle Michelin con menù variegati che spaziano dalla tradizione all’innovazione. Il numero di stelle inciderà anche sul costo della cena. Si consiglia di consultare il menù e il sito prima di effettuare la prenotazione. Sono davvero incredibili questi 3 regali da fare al partner a San Valentino al posto di fiori e cioccolatini.