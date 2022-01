Gli Airpods sono un accessorio quasi immancabile per chi ha un iPhone. Sono progettate per essere intuitive e semplici da usare anche per l’utente meno esperto. La durata di una singola carica è di cinque ore di ascolto musicale e due di conversazione telefonica. Con soli quindici minuti di ricarica nell’apposita custodia si potrà parlare a telefono per un’ora e ascoltare musica per altre tre.

Ma come fare a capire tra quanto tempo ci sarà bisogno di ricaricarle? Fortunatamente, esistono 4 modi per controllare il livello di carica delle cuffiette Airpods ed evitarne lo spegnimento improvviso.

Tramite la custodia

Come è noto, gli AirPods sono dotati di una custodia nelle quali le si ripone quando si ha intenzione di non utilizzarle o di farle ricaricare.

Quando si inseriscono gli AirPods nell’apposito alloggiamento, la piccola luce LED sulla custodia si illumina. Se diventa verde, hanno più del 50% di carica. Al contrario, la carica è inferiore al 50%. Meglio ricaricarli se si ha intenzione di uscire di casa a breve.

Chiedendolo a Siri

Siri è l’assistente digitale dei prodotti targati Apple. Dopo aver pronunciato le parole ”Ehi Siri” le si potrà chiedere la durata della batteria degli Airpods, che apparirà sullo schermo del cellulare.

4 modi per controllare il livello di carica delle cuffiette Airpods ed evitarne lo spegnimento improvviso

Usando il widget Batterie

I proprietari di un iPhone con sistema operativo da IOS 14 in poi possono ricorrere ad una funzione apposita installata sul cellulare. Bisogna accedere alla schermata iniziale e scorrere lo schermo da sinistra verso destra. In questo modo si visualizzerà la pagina “Oggi” dell’iPhone, nella quale è presente anche il widget Batterie, che reca la percentuale di carica del cellulare e dei dispositivi collegati.

Se il widget è assente dalla schermata, scorrerla fino in basso e seguire questo procedimento:

Cliccare su Modifica e successivamente su Altri Widget ;

e successivamente su ; Fare tap sul pulsante ”+” alla voce Batterie.

Premere su Salva.

In questo modo la percentuale di ricarica dei propri Airpods sarà sempre a portata di vista. L’ultimo metodo invece è solo per i proprietari di un Apple Watch.

Con l’Apple Watch

In questo caso bisogna semplicemente accedere al Centro di Controllo del dispositivo e cliccare sull’icona della batteria. Si accederà dunque al livello di carica degli AirPods.