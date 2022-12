4 modi per confezionare le bottiglie come regalo di Natale con materiali riciclati ed economici

Il Natale è ormai arrivato e ci si deve tuffare sui regali. Uno dei più comuni è la bottiglia. Vino, limoncello fatto in casa oppure olio vanno per la maggiore in questo periodo. Questo, però, ci rende ancora più difficile creare i pacchetti. Sono 4 i modi per impacchettare una bottiglia in modo semplice e originale.

Arriva il momento di fare i regali di Natale. La corsa ai negozi è iniziata, ma non è l’unico problema che abbiamo. Infatti dobbiamo anche trovare il modo di impacchettare i regali nel miglior modo possibile. In alcune occasioni si occuperanno direttamente i negozi di questa opzione. A volte, però, potrebbero farci pagare di più per il servizio.

Ci sono, inoltre, alcuni oggetti che compriamo che non hanno una confezione adatta. Si tratta delle bottiglie, che possono essere di vino, olio oppure un limoncello fatto in casa. Per questa ragione ci dovremo occupare noi stessi dei pacchetti. Ci sono alcuni semplicissimi metodi per confezionare le bottiglie, utilizzando anche materiali riciclati.

4 modi per confezionare le bottiglie come regalo di Natale di cui uno direttamente dal Giappone

Il primo metodo arriva direttamente dal Giappone. Si tratta del furoshiki ed è una tecnica che prevede l’utilizzo di un foulard per realizzare pacchetti regalo. Può essere utilizzato per qualsiasi oggetto, ma è particolarmente utile per le bottiglie. Prendiamo una stoffa della fantasia che preferiamo, poi stendiamola su un piano e mettiamo la bottiglia al centro. Prendiamo gli angoli e portiamoli al centro della stoffa. Infine, annodiamoli facendo un fiocco morbido.

Un altro sistema è quello di utilizzare maglioni o camicie. Prendiamo i nostri vecchi maglioni e tagliamo le maniche. Cuciamo la parte inferiore della manica e infiliamo dentro la nostra bottiglia. Infine prendiamo un nastro e leghiamolo sul collo della bottiglia facendo un fiocco. Allo stesso modo possiamo anche utilizzare le camicie. Se siamo bravi a lavorare a maglia possiamo anche fare delle vere e proprie confezioni fai da te con il nostro talento.

Un doppio regalo

Un modo completamente originale è quello di utilizzare dei cioccolatini per impacchettare una bottiglia. Se è di liquore, sarà non solo un doppio regalo, ma una confezione completamente azzeccata. Per prima cosa, avvolgiamo la bottiglia con della carta regalo. Poi mettiamo uno strato di nastro biadesivo. Infine iniziamo ad incollare i cioccolatini uno ad uno, seguendo la forma della bottiglia. Questa confezione è un po’ delicata, quindi è consigliato utilizzare un borsetta apposita per trasportare le bottiglie. Così non danneggeremo la nostra confezione fai da te.

Anche il cartone è un materiale molto utilizzato

Infine, l’ultimo dei 4 modi per confezionare le bottiglie come regalo di Natale è il cartone. Questo, infatti, può essere utilizzato per delle bellissime confezioni fatte in casa. Non dovremo comprare delle costose scatole per rendere i nostri regali bellissimi. Ci basta prendere del cartoncino inutilizzato e dargli una forma cilindrica. Possiamo anche utilizzare diversi tipi di cartoncino e metterli uno sopra l’altro. Infine creiamo una base e infiliamo la bottiglia all’interno. Ecco che la nostra confezione è pronta.