L’outfit perfetto per Natale comprende questa finta minigonna super trendy

Cosa mettere durante le feste? Un dubbio che molte hanno si risolve seguendo i giusti modelli e consigli con i migliori capi per l’inverno 2023. Curiosi di sapere quali siano? Vediamoli di seguito insieme.

Ogni anno sempre lo stesso problema: cosa indossare durante le cene e i pranzi delle festività natalizie? La mise giusta per il giorno di Natale, per il cenone e per il veglione di fine anno è un pensiero che tocca tantissime donne. Eppure, per risolverlo basta essere un po’ smaliziate, il giusto, e guardare ai modelli impostati dalle influencer o dalle grandi case di moda. Quest’anno il trend per l’outfit perfetto per Natale comprende questa finta minigonna ed è impostato da Prada. Miuccia Prada e Raf Simons hanno ideato un capo d’abbigliamento che riduce ancor più i confini tra formalità e casual.

Il dress code dell’ufficio e quello da festa diventano sempre meno distinti e distinguibili tra loro, e molti outfit considerati spesso unici per una determinata occasione diventano invece utilizzabili in maniera più trasversale. È esattamente il caso di questo capo: la cosiddetta “finta minigonna”, diventata subito un simbolo sulle passerelle di Prada per la collezione autunno inverno 2023.

Il principio di base è molto semplice ed è quello, appunto, dell’unione di stili e contesti diversi, concretizzando quest’idea nei materiali utilizzati. Per la collezione primavera estate 2022 Prada aveva già osato con una miniskirt lunga a strascico, con coda di raso. Le fashion influencer erano già impazzite, e ora il famosissimo atelier “mette il carico” e rilancia l’idea. Come? Facile, combinando tessuti diversi e sovrapponendoli per costruire un effetto vedo-non vedo.

L’outfit perfetto per Natale comprende questa finta minigonna e l’ha inventato Prada

Il gioco è quello mantenere la forza della minigonna, che resta il pezzo principale del capo, e poi impreziosire la figura e sottolineare la sensualità del corpo femminile attraverso un sapiente uso di veli. Con i giusti patchwork, tessuti leggeri, semitrasparenti e velati, si gioca sull’impalpabile conservando però la potenza della tradizionale e classica mini. Grazie a questa intuizione geniale, la finta minigonna diventa indossabile anche per le over 40 e 50, senza doversi preoccupare di apparire ridicole o di osare troppo. Con l’ormai stilosissima canotta bianca e un blazer nero, è perfetta anche in ufficio col giusto tacco, magari décolleté. Charli D’Amelio, famosissima tiktoker e influencer, l’ha portata con disinvoltura al Movie&TV Awards 2022.

Sta bene a tutte le età

Ma come fare per renderla il centro di un outfit natalizio? Anzitutto giocando con i colori. I toni del verde, del rosso, ma anche di argento e oro sono perfetti per i cenoni festivi. Basta una camicetta in seta, o un bel maglioncino, per rendere super elegante questo capo e anche molto comodo da portare per diverse ore. Ai piedi saranno perfetti anche dei sandali dorati, scintillanti e luminosi. Si può fare bella figura anche risparmiando, così da rubare la scena con eleganza e gusto!