4 idee originali per conservare bene le vecchie fotografie e diapositive

I ricordi del passato per alcuni hanno un valore inestimabile, che bisogna preservare nel tempo. Per questo motivo, le vecchie foto assumono grande importanza e si vorrebbero conservare al meglio. Per mantenerle intatte e godercele all’occorrenza potremmo ricorrere ancora una volta al fai da te. Sfruttando delle semplici tecniche e con un po’ di manualità potremo creare composizioni originali di cui le nostre foto saranno le protagoniste indiscusse.

Come pulire le vecchie foto

Prima di utilizzarle per il nostro progetto, dovremo assicurarci che le foto siano in buone condizioni. Dopo tanto tempo che le abbiamo lasciate nel cassetto o in soffitta, potrebbero aver accumulato polvere e sporcizia. La prima azione da compiere, ancor prima di rimetterle a nuovo, è quella di scannerizzarle, per salvarne una copia sul pc. In questo modo non rischieremo di perderle, nel caso durante la pulizia dovessimo rovinarle.

Detto ciò, indossiamo i guanti e cominciamo appoggiando le foto su un panno pulito, come un asciugamano. Procuriamoci una bomboletta di aria compressa e serviamocene per eliminare gli eventuali residui rimasti sulla superficie. Se dovessimo occuparci di documenti particolarmente delicati, potremmo spazzolare un pennello a setole morbide. Dopo il primo passaggio, proseguiamo strofinando delicatamente un tampone che rimuoverà lo sporco rimasto. Infine, asciughiamo la foto passando un asciugacapelli tenuto a debita distanza.

Qualora volessimo togliere l’odore di muffa accumulatosi col passare degli anni, potremmo ricorrere a un semplice sistema. Innanzitutto, dovremo procurarci due contenitori di dimensioni differenti. Distribuiamo uno strato di bicarbonato di sodio in quello più capiente e vi sistemiamo all’interno quello piccolo con le foto. Sigilliamo tutto e aspettiamo due giorni, prima di scoperchiare i contenitori e verificare che la puzza sia svanita.

Sfruttare il riciclo creativo per 4 idee originali per conservare bene le vecchie fotografie

Ora che abbiamo pulito le foto, siamo pronti per usarle nelle nostre creazioni. La prima idea consiste nel personalizzare una scatola dei ricordi sfruttando il découpage. Procuriamoci un contenitore come quello per le bustine da tè. Applichiamo un po’ di colla all’interno del coperchio e sistemiamoci qualche foto. Continuiamo il lavoro, rivestendo la scatola con della carta regalo. Infine, la decoriamo a piacere con immagini e scritte. Ora non ci resta che riempirla con altre foto, cartoline e documenti a noi cari.

Collage

Coi nostri ricordi potremmo anche comporre uno splendido collage. Recuperiamo le diapositive o le foto a cui teniamo e incolliamole a qualche cartoncino. Ora possiamo sbizzarrirci e dare vita alle sagome più disparate. Da un bellissimo cuore, a un semplice fiore che vivacizzi tutto l’ambiente.

Cornici personalizzate

Per dare risalto alle foto più importanti, potremmo esporle in cornici in legno originali. Basterà decorarle, incollandovi delle simpatiche conchiglie o verniciandole del colore preferito dopo averle carteggiate. Un’idea davvero carina è quella di fissare sul telaio pezzi di vecchi cd, per donare un effetto brillante. E non dimentichiamoci che le cornici inutilizzate possono tornare utili in casa, per più di una ragione.

Album speciali

Un buon album è una delle migliori soluzioni per tenere al sicuro le foto. Se volessimo rompere la monotonia cromatica, però, potremmo arricchirlo con stile. Attacchiamovi fiocchi, biglietti, bottoni e ogni oggetto che potrebbe dare valore al tutto. Quindi inseriamovi i documenti e aggiungiamo qualche frase o poesia ad effetto. Ecco 4 idee originali per conservare bene le vecchie fotografie, così da averle sempre a portata di mano.

