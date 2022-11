4 coppie perfette sul set non avrebbero potuto funzionare nella realtà a causa dei segni zodiacali

La chimica che traspare certe volte tra le coppie di attori che interpretano relazioni appassionate sullo schermo non sempre è presente nella realtà. Caratteri differenti, storie incompatibili e segni zodiacali che non vanno d’accordo fermano il sentimento alla sola finzione. A fare la differenza è la bravura degli attori nella recitazione. Eppure molte coppie sono rimaste nella storia come indimenticabili e continueremo a ricordarle come ideali e da imitare.

Partiamo da quella che forse è una delle coppie che ha fatto sognare di più gli appassionati delle sit-com. Ross e Rachel di Friends hanno interpretato 2 ruoli che per molti motivi hanno influenzato gusti e scelte degli affezionati e imperterriti fan. Il loro modo di interpretare il rapporto di coppia ci ha fatto sognare e desiderare una storia identica alla loro. Ma nella realtà il risultato non è stato lo stesso. Non poteva esserlo. Jennifer Aniston è del segno dell’Acquario e David Schwimmer è del segno dello Scorpione. Sono 2 segni che hanno una forte personalità e una convivenza sarebbe stata molto sofferta. Unendo le forze i 2 segni potrebbero raggiungere grandi traguardi e così è stato nella finzione. Ma nella realtà i problemi di convivenza sarebbero stati insormontabili.

4 coppie perfette sul set che abbiamo amato moltissimo

Un’altra coppia che ha fatto sognare gli appassionati di cinema è quella di Titanic. Leonardo di Caprio è del segno dello Scorpione, mentre Kate Winslet è una Bilancia. Questa accoppiata è interessante perché i segni sono molto diversi, quasi opposti. Gli opposti si attraggono, ma in questo caso gli angoli da smussare sarebbero stati troppi. Avrebbero funzionato bene in amore e meno come compagni di lavoro, ma per per loro è stato il contrario. Il problema era l’ascendente di Di Caprio che è Bilancia. Questo avrebbe creato una relazione intima non entusiasmante e ricca, ma più platonica. Inoltre questa accoppiata avrebbe potuto dare soddisfazioni in giovane età, loro, infatti, erano bellissimi. Ma con il tempo la storia sarebbe stata destinata a una fine davvero deludente.

Anche Emma Stone è dello Scorpione. Bellissima in La La Land di fianco a Ryan Gosling uno degli attori più apprezzati e amati dal pubblico. Purtroppo anche lui Scorpione e in più ascendente Pesci. I due non sono mai stati insieme e il pubblico non l’ha presa bene. L’intesa sarebbe stata buona ma non entusiasmante. Irrequieta e tormentata fino alla follia, la storia tra questi segni uguali porta sempre a una sofferenza indicibile.

Una famiglia ideale?

Nella Famiglia Addams erano affiatati e potevamo immaginarli insieme anche nella realtà talmente erano convincenti. In effetti anche i due segni lo avrebbero confermato. Cancro Anjelica Huston e Pesci Raul Julia, i segni formano una coppia in sintonia ed empatica per niente legata ai beni materiali. L’attore, definito da molti un uomo eccezionale, è scomparso a soli 54 anni nel 1994.

I problemi di affinità sarebbero nati nel quotidiano. La donna Cancro dominata dalla Luna e l’uomo Pesci dominato da Giove e Nettuno sono ottimi nella connessione spirituale. Ma incapaci di risolvere insieme le incombenze del quotidiano. Pagare le bollette e portare fuori la spazzatura avrebbe creato grossi problemi. Queste 4 coppie perfette sul set ci hanno fatto sognare, ma solo nella finzione. E, in fondo, è stato giusto così.