Una sofficissima torta alla ricotta che sta facendo impazzire il web per la sua bontà e semplicità

A pochi giorni dalla fine di novembre, stiamo per entrare ufficialmente nel periodo più freddo dell’anno. Durante questi mesi la natura inizia a cambiare, così come le nostre abitudini. Ad esempio, si cominciano ad indossare vestiti e accessori sempre più pesanti. Oppure si preferisce uscire di meno da casa, anche per evitare la comparsa di raffreddori o altri sintomi influenzali.

Come le stagioni più fredde influenzano le nostre scelte anche a tavola

Le abitudini, tuttavia, cambiano e si trasformano anche nell’alimentazione. Infatti, ora, e nei prossimi mesi, le nostre tavole inizieranno a riempirsi di brodetti caldi, tisane e piatti più sostanziosi. In particolar modo cambierà anche il modo di preparare e mangiare i dolci. Infatti, non ci si potrà più permettere di preparare semifreddi, o dessert da frigorifero, ma si preferiranno dolci più caldi e soffici. In questa categoria rientrano veramente un’infinità di preparazioni dolci, ma tra le più gettonate, e anche semplici da realizzare, troviamo ciambelle, plumcake e torte.

In questa ricetta, vedremo come preparare un’ottima torta alla ricotta, avvalorata anche dalla presenza di un altro ingrediente interessante, ossia la farina di riso. Quest’ultima, infatti, oltre ad essere ad essere particolarmente adatta per i dolci, è anche perfetta per chi è intollerante, o celiaco, proprio perché sarebbe priva di glutine.

Vediamo tutti gli ingredienti ed i passaggi necessari

Per realizzare una sofficissima torta alla ricotta, talmente buona da leccarsi i baffi, avremo bisogno di:

mezzo kg di ricotta vaccina;

125 g di sciroppo d’acero;

100 g di farina di riso;

8 g di lievito per dolci;

2 uova a temperatura ambiente;

zucchero a velo.

Innanzitutto, versiamo tutta la nostra ricotta all’interno di un colino e lasciamola completamente scolare per qualche ora, affinché possa perdere tutto il siero. Trascorso il tempo necessario, versiamo in un mixer le uova leggermente sbattute e lo sciroppo d’acero. A questo punto, iniziamo a frullare fino ad ottenere un composto schiumoso e denso.

A quest’ultimo, aggiungiamo quindi la ricotta e, con l’aiuto di un lecca padelle, mescoliamo per bene il tutto. Dopo di che, incorporiamo anche la farina di riso ed il lievito, entrambi ben setacciati per evitare la formazione di grumi, e continuiamo a mescolare, questa volta utilizzando le fruste elettriche.

Una sofficissima torta alla ricotta da fare in un batter d’occhio e con pochissimi ingredienti

Finita questa fase, ora non ci resterà che versare il composto in uno stampo a cerniera, precedentemente foderato con carta forno, ed infornare. Il forno dovrà essere impostato su statico, ad una temperatura di 180 gradi. La torta sarà pronta dopo almeno 40 minuti di cottura, al termine dei quali andrà lasciata raffreddare a temperatura ambiente per qualche minuto. Prima di servirla, infine, consigliamo di spolverare lo zucchero a velo su tutta la superficie e, in base ai gusti, aggiungere su ogni fetta anche il miele, o lo sciroppo d’acero.