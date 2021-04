Arriva un momento nella vita in cui si pensa al proprio giorno del matrimonio, per alcune questo è un sogno che nasce sin da bambine. Ci si immagina come delle principesse, con l’abito bianco, capelli perfetti ed un sorriso smagliante. Altre invece iniziano a pensarci in età adulta dopo aver incontrato la persona giusta che le comprende, le ascolta e le fa stare bene. Per alcune è definito come il giorno più bello della propria vita.

Il matrimonio è una scelta importante che unirà per sempre due anime che si sono scelte ed è sicuramente una scelta che cambia la vita.

Oltre al sogno, una volta scelta la data bisogna dedicare buona parte delle proprie energie ai preparativi nuziali. Progettare un matrimonio non è di certo facile, per questo motivo molte coppie si dedicano preparativi con largo anticipo.

Come ben sappiamo le scelte da prendere sono veramente tante. Per citarne solo alcune bisogna scegliere dalle location della cerimonia e della festa, al menu. Non si può delegare la scelta del mezzo di trasporto o dell’uscita degli sposi e tanto altro.

Con questo articolo indichiamo le 4 alternative al posto del lancio del riso per il giorno del matrimonio.

Mille bolle blu

Questo è sicuramente uno dei momenti più belli, la cerimonia è finita, si è alleggerita la tensione e gli invitati aspettano fuori i neo sposi.

Tradizionalmente si usa lanciare il riso bianco sugli sposi, questo per augurare loro una vita felice e fatta di abbondanza.Alcune coppie però per dare libero sfogo alla loro personalità possono scegliere delle valide alternative che renderanno unico la loro uscita.

La prima tra le 4 alternative affascinanti al posto del lancio del riso per il giorno del matrimonio può essere l’utilizzo delle bolle di sapone. Immaginiamo di essere immersi da mille bolle che volano in cielo e dai sorrisi dei nostri invitati che soffiano per creare un’atmosfera leggera e fantastica.

Coriandoli

Una valida alternativa, sicuramente molto colorata può essere l’utilizzo dei coriandoli.

Alcuni rivenditori li creano appositamente per questo giorno.

Sicuramente i coriandoli nelle foto del matrimonio daranno un effetto travolgente e riempiranno tutta la scena.

Palloncini

Sempre in tema di leggerezza e colore non possono mancare i palloncini, anche loro donano un effetto molto bello e scenografico. La scelta può variare dai classici palloncini, ai palloncini ai forma di cuore da poter dare ad ogni invitato. Si può optare per una composizione da far aprire direttamente agli sposi, risulta elegante ed i palloncini voleranno in alto per suggellare il loro amore.

Riso colorato

Se proprio teniamo alla tradizione ma vogliamo dare quel tocco di colore per rendere la nostra uscita unica e allegra possiamo scegliere il riso colorato. Questo effetto ci permette di non rinunciare alla tradizione aggiungendo però creatività per uno dei giorni più importanti della vita.

Qualunque sia la scelta, facciamo in modo che questa rappresenti la nostra personalità e la personalità della coppia.

Ecco 4 alternative affascinanti al posto del lancio del riso per il giorno del matrimonio.