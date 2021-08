Quando si è in cerca di un lavoro ogni occasione potrebbe essere quella giusta. Ma questa volta ci sono concrete possibilità che lo sia davvero!

Secondo una notizia circolata negli ultimi giorni, il colosso dell’energia ENEL è intenzionato ad assumere circa 4.000 unità di personale. La fonte della notizia è senza dubbio autorevole considerato che si tratta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale del gruppo, Francesco Starace.

Secondo le dichiarazioni dell’AD ci sarebbero ben 4.000 assunzioni in arrivo da parte di questo importantissimo colosso dell’energia. E non finisce qui! Secondo le previsioni dello stesso Starace, le assunzioni previste dovrebbero generarne ulteriori 12.000 negli anni avvenire.

Una notizia che lascia ben sperare dopo un periodo nero dal punto di vista lavorativo e occupazionale. Sotto questo profilo il 2022 dovrebbe essere pertanto un anno positivo considerati anche i numerosissimi concorsi in uscita.

Ecco quali saranno i profili richiesti

Le assunzioni saranno graduali e dovrebbero essere completate entro la fine del 2026. Sarà possibile visualizzare i profili richiesti e presentare la propria candidatura direttamente dal sito web della multinazionale. A ogni modo è sempre possibile, dalla stessa pagina web, presentare una candidatura spontanea allegando il proprio curriculum.

Attualmente il gruppo conta più di 65mila dipendenti distribuiti in vari paesi del Mondo.

La transizione ecologica che l’Italia si appresta a effettuare porterà inevitabili evoluzioni anche a livello aziendale per ENEL. L’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e i cambiamenti infrastrutturali che riguarderanno il Paese vedrà l’ENEL in prima linea.

I profili più ricercati saranno figure specializzate in ambito energetico, come ingegneri energetici e gestionali, ma anche tecnici e amministrativi. Le risorse dovranno essere in possesso, quindi, di un laurea o di un diploma.

Importanti opportunità dovrebbero riguardare anche i piccoli fornitori di energia che collaborano con il Gruppo.

Ecco alcune posizioni attualmente aperte in Italia:

Diplomati per posizioni tecnico-operative

Ingegneri civili

Project planner e cost engineer

Software developer

Consulenti di Spazio ENEL

Specialisti in recupero crediti

Data analyst

Responsabili risorse umane

Addetti alle vendite

Addetti al marketing

Esperti energia solare

Customer care specialist

Compliance specialist

Sul sito non mancano inoltre diverse opportunità di lavoro per l’Estero. Il Gruppo opera praticamente in ogni continente con un fatturato annuo di circa 65 miliardi di euro. ENEL è infatti la 73esima azienda al Mondo per fatturato.

