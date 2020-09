La Regione Campania ha aperto in data 7 settembre 2020 la possibilità di registrarsi per l’invio delle domande per la seconda edizione del bando “Io ho un sogno”.

Si tratta della seconda edizione di una iniziativa già introdotta nel 2019 e che ha già permesso a più di 2500 donne della nostra regione di fruire di questa importante opportunità.

Si tratta infatti di un bando che consente qualora venisse accolta la domanda, di valorizzare le competenze e le conoscenze delle donne ed è inoltre destinata a facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro.

Vogliamo fornirvi una breve guida per capire in che modo ottenere 3000 euro per le donne che vogliono entrare nel mondo del lavoro.

Voucher di 3000 euro per le donne: ecco come funziona

L’avviso “io ho un sogno” è destinato a tutte le donne della regione Campania dai 18 ai 50 anni per la partecipazione a corsi di formazione, master o corsi di specializzazione in Italia e in Europa con un contributo fino a 3.000 euro.

Più nel dettaglio, grazie a questo avviso centinaia di donne della Campania potranno partecipare ad un corso di formazione o di specializzazione o master, quali ad esempio:

operatrice socio sanitaria; truccatrice dello spettacolo; analista programmatrice.

Per quanto riguarda i master è prevista, tra le tante:

specializzazione per infermiera in area pediatrica o neonatale; master in tourist management; specializzazione in didattica ed innovazione tecnologica; master in bisogni educativi speciali.

Tanti altri sono i corsi a cui le donne possono iscriversi, con tante possibilità di accedere all’agevolazione, ottenendo un voucher di 3000 euro per le donne che vogliono entrare nel mondo del lavoro.

Le domande possono essere inviate attraverso la registrazione sulla piattaforma al link.

In qualità di Esperti di economia e fisco del team Proiezionidiborsa vi consigliamo di registrarsi quanto prima al sito, in quanto non è ancora stata definita la data ultima per la registrazione al sito.

