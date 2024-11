Il collezionismo è una passione che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo, spaziando da francobolli e monete fino a oggetti più tecnologici come vecchi telefoni. L’attrazione principale del collezionismo è spesso legata al valore affettivo o storico degli oggetti, che, con il tempo, possono acquisire anche un elevato valore economico. I collezionisti sono disposti a investire tempo e risorse per trovare pezzi rari, che possono rappresentare non solo un investimento, ma anche un legame unico con la storia. Ogni oggetto racconta un’epoca e permette di riscoprire momenti del passato.

Nel caso dei cellulari vintage, la passione è cresciuta per via del rapido progresso tecnologico che rende questi dispositivi una testimonianza di innovazioni ormai superate. Modelli come il Motorola DynaTAC 8000X, il primo cellulare portatile, o il Nokia 3310 hanno acquisito grande valore tra gli appassionati, con quotazioni che possono raggiungere migliaia di euro se in buone condizioni. Altri dispositivi iconici, come l’IBM Simon Personal Communicator o il Nokia Mobira Cityman, combinano il fascino della storia con la rarità, rendendoli pezzi ambiti nel mercato del collezionismo e potenziali investimenti.

3 vecchi cellulari dimenticati da tutti che ancora oggi valgono un piccolo tesoro: IBM Simon Personal Communicator

I vecchi cellulari vintage possono rivelarsi dei veri e propri tesori per collezionisti e appassionati di tecnologia. Tra i modelli più ricercati troviamo l’IBM Simon Personal Communicator, lanciato nel 1994 e spesso considerato il primo “smartphone”. Con funzioni come calendario e note digitali, oggi un IBM Simon in buone condizioni può arrivare a valere intorno ai 2.000 dollari, data la sua rarità e importanza storica.

Nokia Mobira Cityman

Un altro modello prezioso è il Nokia Mobira Cityman, lanciato nel 1987 e soprannominato “il telefono di Gorbaciov” dopo essere stato fotografato nelle mani del leader sovietico. Con un prezzo originario elevato, oggi un Cityman può raggiungere cifre considerevoli, fino a 1.000 euro, soprattutto tra i collezionisti di pezzi rari della telefonia mobile.

Il Nokia Mobira Cityman, lanciato nel 1987, è uno dei primi telefoni cellulari portatili e un’icona della tecnologia mobile dell’epoca. Soprannominato “il Mattone” per le dimensioni e il peso significativo rispetto ai telefoni moderni, questo dispositivo divenne celebre quando l’allora presidente russo Mikhail Gorbachev ne usò uno durante una chiamata pubblica. Il Mobira Cityman è oggi un pezzo ambito dai collezionisti di tecnologia vintage, con alcuni esemplari in buone condizioni che possono raggiungere quotazioni di migliaia di euro.

Technophone PC10ST

Infine, il Technophone PC105T del 1986, uno dei primi telefoni realmente portatili, ha guadagnato popolarità tra i collezionisti per la sua compattezza e design all’avanguardia. Sebbene non sia famoso come il Nokia, il Technophone può comunque arrivare a valere diverse centinaia di euro in buone condizioni. Ognuno di questi modelli rappresenta un pezzo di storia e un investimento nel mercato della tecnologia vintage.

