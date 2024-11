Le elezioni presidenziali americane non sono solo un evento “locale”, ma globale. Visto il ruolo degli Stati Uniti nello scacchiere mondiale, infatti, tutto quanto succede in quel Paese ha ripercussioni un po’ ovunque nello scenario globale. In questo articolo cerchiamo di capire, guardando alla Storia, come si sono comportati i mercati azionari americani prima e dopo le elezioni presidenziali?

Nota metodologica sui dati riportati qui di seguito

Sebbene i dati di mercato analizzati risalgano al 1928, solo 24 elezioni presidenziali sono state incluse, rendendo difficile trarre conclusioni statisticamente solide sull’impatto delle elezioni sui mercati azionari. Inoltre, concentrarsi unicamente sulle elezioni ignora altri fattori economici significativi che hanno influenzato i mercati, come la Grande Depressione del 1932, la Seconda Guerra Mondiale, la crisi finanziaria del 2008 e la pandemia di COVID-19 nel 2020, eventi che hanno avuto un impatto molto più rilevante delle elezioni stesse.

Quanto riportato qui di seguito, quindi, va preso con le dovute precauzioni che derivano dalla mancanza di una forte solidità statistica.

Come si sono comportati i mercati azionari americani prima e dopo le elezioni presidenziali?

L’analisi delle serie storiche permette di valutare le reazioni dell’S&P 500 nei giorni delle elezioni presidenziali e nei giorni successivi. In media, il giorno delle elezioni il mercato registra un incremento dello 0,92%, segno di ottimismo da parte degli investitori, con un tasso di chiusura positivo nel 77% dei casi. Tuttavia, il giorno successivo le azioni tendono a calare, con un rendimento medio negativo dello 0,71%, evidenziando una correzione post-elettorale. Storicamente, i rendimenti dell’indice S&P 500 sono stati generalmente più elevati nel periodo precedente le elezioni presidenziali rispetto agli anni non elettorali. Tuttavia, dopo il giorno delle elezioni, i rendimenti del mercato azionario nei periodi di 1, 6 e 12 mesi sono stati significativamente inferiori rispetto ai periodi corrispondenti degli anni senza elezioni presidenziali.

Le elezioni Presidenziali e le recessioni