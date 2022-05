Le rose sono le vere protagoniste del periodo caldo dell’anno. Basta guardarsi attorno per vedere rose fiorite in giardini pubblici e privati. Mille colori che variano dal rosa all’arancione passando per il rosso e il viola che sapranno rallegrare anche le giornate più buie. In molti durante il periodo pandemico si sono avvicinati al mondo del giardinaggio scoprendone i segreti. Tra le prime piante da mettere a dimora, oltre alle ortensie e alle camelie, ci sono sicuramente le rose. Nonostante possano sembrare fragili si tratta di piante abbastanza semplici da gestire. Saranno sufficienti alcuni accorgimenti legati a concimazione, irrigazione, parassiti e potatura.

Tra gli insetti più fastidiosi, oltre ai classici afidi, troviamo gli imenotteri defogliatori che andranno combattuti rapidamente. Oggi, però, si andrà alla scoperta di 3 varietà di rose belle e profumate ma diverse dal solito che sapranno abbellire il giardino. Tra queste troviamo la Night Owl, la Fizzy Lady e la Golden Lady Ruffles.

3 varietà di rose belle e profumate da coltivare anche in vaso per trasformare balcone e giardino in angoli di paradiso

La Night Owl è una varietà di rosa rampicante con fiori e foglie molto grandi che cresce rapidamente. Il colore dei fiori è un rosso scuro e la fioritura si prolunga per tutta la stagione. Oltre alle dimensioni generose questa rosa è caratterizzata anche da un profumo intenso e piacevole. Resiste molto bene agli attacchi di parassiti e a malattie in generale.

Fizzy Lady

La Fizzy Lady è una varietà di rose caratterizzata da screziature bianche su fondo rosa che la rendono unica. Di dimensioni abbastanza ridotte, raggiunge il metro di altezza, è però in grado di diventare la regina del giardino con i suoi grandi fiori. Fiorisce più volte durante la stagione e il profumo intenso che la caratterizza riuscirà a deliziare l’olfatto di chi le passerà accanto. Si potrà acquistare anche online a prezzi che variano dai 15 a circa 20 euro.

Golden Lady Ruffles

Rispetto alle altre due la Golden Lady Ruffles è la rosa che più si discosta da quelle classiche. Il profumo è quello delle rose ma la forma dei petali è diversa. Una rosa cespugliosa di colore giallo molto caratteristica che, a prima vista, potrebbe apparire un altro fiore. Si può coltivare in piena terra ma le sue dimensioni ridotte la rendono perfetta anche per la sistemazione in vaso. Si potrà acquistare in vivai specializzati o su internet a circa 20 euro.

