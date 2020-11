Avere in casa propria una vasca da bagno ci permette di regalarci caldi momenti rilassanti. Meno piacevole è quando arriva l’ora di pulirla. Spesso si formano incrostazioni di calcare molto difficili da far andare via. Anche macchie gialle e aloni opachi sono all’ordine del giorno.

Se guardiamo su internet o cerchiamo per negozi, i prodotti per pulire le vasche da bagno hanno prezzi inaccessibili e spesso contengono ingredienti nocivi per l’ambiente. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa oggi ci spiegheranno come pulire e far tornare come nuova una vasca da bagno usando prodotti che tutti hanno a casa.

Fare un bagno di aceto e bicarbonato

Per eliminare i fastidiosi aloni opachi e le macchie gialle si possono usare aceto e bicarbonato. Le azioni sgrassanti e anticalcare di questi due prodotti ci permetteranno di pulire la vasca da bagno senza far fatica. Ecco come fare.

Riempiamo la vasca da bagno con acqua molto calda. Versiamo nell’acqua mezzo litro di aceto di vino bianco e 3 cucchiai pieni di bicarbonato di sodio. Facciamo girare l’acqua con la mano così da far mescolare il tutto. Dopo 1 ora svuotiamo la vasca e passiamo una spugnetta umida sulla superficie. Sciacquiamo accuratamente ed ecco una vasca da bagno come nuova!

Una pasta fai da te per lucidare la vasca

Come pulire e far tornare come nuova una vasca da bagno usando prodotti che tutti hanno a casa? Si possono usare bicarbonato, sale e detersivo per i piatti. Vediamo come fare.

Prendiamo 4 cucchiai di bicarbonato di sodio, 4 di sale fino e mescoliamoli insieme. Aggiungiamo 2 cucchiaini di detersivo per i piatti e 1 cucchiaino di alcool. Mescoliamo con un cucchiaino fino ad ottenere una pasta omogenea. Usando una spugnetta passiamo la pasta sulla superficie della vasca. La pasta abrasiva luciderà perfettamente la nostra vasca da bagno rendendola come nuova. Attenzione: usiamo questa pasta fai da te solo per la pulizia eccezionale. Passandola troppo spesso rischieremo di rovinare la nostra vasca da bagno.